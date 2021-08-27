Economía Anses

Definieron nuevos rangos y montos para asignaciones familiares y AUH: detalles

A partir del aumento decretado por el gobierno nacional, rigen los nuevos topes, rangos y montos para las distintas asignaciones que abona Anses. Desde el organismo detallaron los montos de cada beneficio.
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Desde Anses confirmaron a Elonce los nuevos topes, rangos y montos para las Asignaciones Familiares y Universales percibidas desde el 1 de septiembre. También rigen nuevos valores para las Asignaciones por Adopción, Nacimiento y Matrimonio ocurridos desde la presente jornada. Tienen un aumento del 12,39%, según la resolución 174/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Los nuevos valores:

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