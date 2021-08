La tonelada de soja llegó a 34.000 pesos en Rosario

Por la soja con entrega contractual y para fijaciones, la oferta fue de $ 34.000 la tonelada, una suba de $ 340 en relación con la oferta abierta del miércoles.



Además, y en sintonía con el resto de las jornadas de esta semana, no se registraron ofertas de compra por la oleaginosa de la próxima campaña.



En tanto, el trigo con entrega inmediata y en el mes de septiembre se comercializaron nuevamente en US$ 225; y la posición octubre permaneció en US$ 230.



Asimismo, por las entregas en el mes de noviembre y diciembre se pactaron US$ 230 por tonelada, una mejora de US$ 3 entre ruedas; febrero se ubicó en US$ 235, un alza de US$ 5 respecto del miércoles; y marzo permaneció en US$ 235.



Por su parte, el maíz con descarga inmediata se mantuvo en US$ 190; septiembre, US$ 192; octubre, US$ 195; diciembre, US$ 200; y enero en US$ 202.



Además, por maíz con entrega en marzo del año próximo la oferta se mantuvo en US$ 195; abril y mayo en US$ 190; junio cerró en US$ 175, US$ 5 por debajo del miércoles; y julio se pactó a US$ 175.



Por último, el girasol con entrega inmediata se mantuvo en US$ 400 por tonelada y la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 permaneció en los US$ 350.