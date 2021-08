Dólar: habilitan al mercado a empresas que se financien para pago de deuda

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió flexibilizar las restricciones al mercado de cambios para las empresas que obtengan nuevo financiamiento del exterior, con el fin de aplicarlo al pago de deudas comerciales.



La norma dispone que podrán acceder al mercado de cambio sin conformidad previa del BCRA para pagos de deuda de hasta u$s5 millones por importación de bienes y servicios.



El BCRA aclaró que el nuevo endeudamiento tendrá que ser por "un monto no menor al pago que se realizará y con una vida promedio no menor a dos años".



Esta autorización al mercado del dólar oficial es complementaria a la posibilidad de pagar las importaciones desde la puesta en puerto de origen o su liberación a plaza, que está vigente.



Con la posibilidad liberada por la nueva normativa, la autoridad monetaria destaco que "el sector privado cuenta con un mecanismo que le permitirá regularizar sus pasivos externos comerciales mediante la utilización de nuevos fondos de endeudamientos financieros con el exterior con una vida promedio no menor a dos años".



Este mecanismo mejoraría la situación de las empresas al permitir establecer un horizonte de pago. "Se le da un respiro a los importadores que deben y tienen compromisos con el exterior, y que puedan regularizar su provisión de fondos y financiamiento desde afuera", explicó un operador de cambios a Ámbito.