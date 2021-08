Pesce: La contención del dólar puede continuar “sin afectar la competitividad”

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, expresó hoy su confianza en que la inflación se irá "morigerando" y en que la contención del dólar puede continuar "sin afectar la competitividad", al tiempo en que abogó por un "acuerdo favorable" con el Fondo Monetario Internacional "lo más pronto posible".



En la disertación que ofreció en el marco la Conferencia Anual del Council of the Americas, Pesce destacó el rol de la autoridad monetaria en cuanto a las regulaciones del mercado de cambios, que evitó una profundización de la fuga de divisas, y dijo que esas normas restrictivas podrían ir reduciéndose en la medida que se incremente el superávit de la balanza comercial.



Pesce remarcó el sector externo y el mercado de capitales son "dos limitaciones" que tiene el país para superar las actuales adversidades económicas y sociales.



En cuanto al primer fenómeno, reconoció que "la Argentina necesita exportar más", ya que en condiciones normales requiere importaciones por unos US$ 60.000 millones anuales, equivalentes a las exportaciones de los últimos años.



Al respecto, destacó "algunas señales alentadoras" como las proyecciones de una mayor demanda mundial de alimentos, granos y minerales, segmentos en los que la Argentina "tiene una gran oportunidad de abastecer" al planeta.



"Hasta hace poco exportábamos 60 millones de toneladas de granos, ahora exportamos 120 millones y creemos que podemos llegar a los 200 millones", pronosticó.



Pero hasta que se plasmen esas proyecciones, Pesce remarcó la importancia de "mejorar la regulación cambiaria", aunque también enumeró una serie de medidas de flexibilización en ese sentido, como haber "permitido la repatriación de capitales" a determinados sectores.



Asimismo, manifestó la necesidad de contar con un mercado de capitales "con la capacidad de digerir el ahorro interno para convertirlo en inversión".



Pesce señaló al respecto que el Banco Central "tiene esterilizados 4 billones de pesos, equivalentes a más de 30.000 millones de dólares" en letras y pases.



"Lo más lógico sería que el mercado de capitales pueda orientar esos recursos hacia la inversión", sostuvo, además de advertir que "si el mercado de capitales no se desarrolla en una economía dolarizada como la argentina, va a haber presiones inflacionarias".



En ese aspecto, confió en que la inflación "se morigere en los próximos meses", mientras reiteró que el fenómeno "tiene una causalidad múltiple".



"Hemos sufrido las consecuencias de la post pandemia, con sus efectos inflacionarios y el aumento del precio de los alimentos y el petróleo", agregó.



En la estrategia oficial para moderar la suba de los precios, Pesce destacó la "ralentización del tipo de cambio" de los últimos meses.



Al respecto, consideró que esa tendencia "puede ser sostenida sin afectar la competitividad, más allá de las coyunturas políticas", en alusión a la preocupación por una suba del dólar después de las elecciones.



Por último, destacó el "trabajo conjunto" de los funcionarios del área económica con el FMI "para conseguir un acuerdo favorable lo más pronto posible".