Informe privado: la industria “recorta el ritmo de recuperación”

Con relación a junio anterior, el mismo indicador tuvo una caída del 2,2% en la medición desestacionalizada y el acumulado de los primeros siete meses registró un incremento del 21,9%.



En el mes, todas las ramas de actividad que reporta el Índice de Producción Industrial (IPI) mostraron un avance interanual, con un destacado desempeño del sector automotriz, la siderurgia y la metalmecánica.



El rubro de alimentos y bebidas, con el aporte de aceites, gaseosas y cervezas, compensa el retroceso de la faena vacuna y un impasse de la lechería en el mes.



Los minerales no metálicos -insumos de la construcción- operan en niveles cercanos al récord de actividad de noviembre de 2017, con un ritmo menor en los despachos asociados a pequeñas obras que dinamizaron la recuperación del sector en la segunda parte de 2020.



"Desde Brasil se tiene una moderación en los indicadores de confianza y expectativas de crecimiento, tras un nuevo ajuste de la tasa de política monetaria (Selic) para contener el despegue de la inflación", consideró la consultora en el informe.



Respecto de junio, la actividad industrial local avanzó 0,9%, muy por debajo del promedio mensual para un mes de julio, producto fundamentalmente de paradas técnicas por adecuación de líneas de producción y mantenimiento en el sector automotriz y de químicos y plásticos.

A nivel de ramas de actividad, en los primeros siete meses del año y en comparación con el mismo periodo de 2020, la producción automotriz continúa liderando el crecimiento con una mejora acumulada de 110,5%.



Del mismo modo, con un avance acumulado entre enero y julio superior al promedio se encuentra el sector de minerales no metálicos que crece 43,8%, seguido de la producción metalmecánica (39,3%) y la siderúrgica (37,7%).



Según el estudio privado, en la clasificación por tipo de bien, el ranking continúa siendo liderado por los bienes de capital que acumulan una mejora de 65,8% en los primeros siete meses y en la comparación interanual.



Le siguen la producción de bienes de consumo durable con un crecimiento acumulado de 49% entre enero y julio respecto al mismo periodo del año anterior.



"El avance de la industria automotriz, maquinaria agrícola y durables de la línea blanca explican estos desempeños", destacó FIEL.



Por su parte, los bienes de uso intermedio acumulan una mejora de 20.5% en siete meses y realizan el mayor aporte al crecimiento de la producción industrial, a partir del avance de los químicos y plásticos, la refinación de petróleo, la siderurgia y los minerales no metálicos.

Por último, rezagados en su recuperación, se encuentran los bienes de consumo no durable, que acumulan un avance de 6,7% en los primeros siete meses del año y en la comparación interanual.



