Crecieron exportaciones e importaciones durante el primer semestre en Santa Fe

Las exportaciones por aduanas de origen en la provincia de Santa Fe mostraron un aumento del 39,9% en el primer semestre del año en relación al mismo período de 2020, mientras que las importaciones crecieron un 52,5% en igual plazo, informó hoy el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).



En junio pasado, las exportaciones de productos por las cinco aduanas radicadas en Santa Fe tuvieron un desempeño positivo del 46% en la comparación interanual, mientras que las importaciones subieron un 91,7%, de acuerdo a los datos oficiales.



Según el organismo, en junio los envíos al exterior por aduana de origen de la provincia de Santa Fe alcanzaron U$S 3.170,4 millones, mientras que en el primer semestre treparon a U$S 16.324,6 millones.



Santa Fe posee cinco aduanas radicadas en su territorio, en las localidades de Rosario, San Lorenzo, Santa Fe, Rafaela y Villa Constitución.



“Las exportaciones de junio con registro en la aduana de San Lorenzo fueron de U$S 2.401,3 millones, siendo la aduana más importante de la provincia en términos de valores exportados”, indica el informe del IPEC.



El reporte agrega que “se observa una suba de 58% respecto de junio de 2020” mientras que en el acumulado anual “se registró una variación positiva del 54,8%” en los primeros seis meses del año.



En cuanto a las importaciones ingresadas por aduanas de origen en Santa Fe, “alcanzaron un valor de U$S 618,2 millones en junio de 2021”, lo que representó una suba del 91,7% respecto del mismo mes del año anterior.



En el período enero-junio, en tanto, “se registraron importaciones por un total de U$S 2.889,5 millones, un 52,5% más respecto del mismo período de 2020”, precisa el trabajo estadístico.



También en el análisis de las importaciones la aduana de la ciudad de San Lorenzo, el polo agroexportador más importante del país, se ubica a la cabeza de las operaciones.



Según el IPEC, por allí ingresaron productos por U$S 401,4 millones durante el mes de junio, equivalente a un 85,1% más que lo registrado en igual mes de 2020.



Mientras que el acumulado a junio de esa aduana presenta un aumento interanual de 47,4%.