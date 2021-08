Alitalia cancelará todos sus vuelos: cómo reprogramar o pedir un reembolso

A través de un comunicado, Alitalia confirmó que desde el miércoles 25 de agosto dejará de vender pasajes con fecha posterior al 15 de octubre. La decisión había sido anunciada previamente por la empresa a las agencias de viajes que operan en Argentina. Cómo será la reprogramación y los reintegros para quienes ya tienen tickets.



Debido a una crisis financiera, la reconocida aerolínea pasará a manos del Estado italiano a partir de mediados de octubre y comenzará a llamarse ITA. Es por eso que, con la venia del ministerio de Desarrollo económico de Italia, la empresa estatizada decidió cancelar todos los pasajes emitidos a partir de esa fecha y adelantó a las agencias de turismo locales que no habrá reprogramaciones. El dinero será reintegrado a los pasajeros, pero hay polémica por cómo se llevará a cabo.



“Alitalia bajo Administración Extraordinaria a partir de la medianoche del 25 de agosto ya no venderá boletos para vuelos a partir del 15 de octubre”, informó la compañía aérea en el comunicado, donde agregó que la decisión sigue el procedimiento para la venta de la sucursal "Aviación" de "Alitalia - Società Aerea Italiana Spa en administración extraordinaria a la empresa totalmente pública Italia Trasporto Aereo SpA.



En ese sentido, señalaron que “el Ministerio de Desarrollo Económico ha autorizado a Alitalia a detener la venta de boletos y, como en consecuencia, interrumpir las actividades de vuelo a partir del 15 de octubre de 2021, fecha de inicio de las operaciones del nuevo buque insignia”.



La confirmación llega luego de un entredicho con las empresas de turismo de la Argentina que realizaron la compra de pasajes a clientes y que ahora deberán reprogramar vuelos, además de coordinar reembolsos.



En el comunicado, Alitalia dio a conocer los mecanismos de reprogramación que ofrecerá a quienes hayan adquirido su pasaje antes del 24 de agosto con fecha de viaje posterior al 15 de octubre.



Por un lado, los pasajeros podrán realizar el cambio de reserva, sin reintegración de tarifa, para un vuelo cuya fecha de regreso deberá ser antes del 14 de octubre del 2021, es decir, deberán adelantar el itinerario de viaje y no podrán excederse de la fecha límite.



Al mismo tiempo, los pasajeros también podrán optar por cambiar de destino. Sin embargo, deberá ser dentro de la tarifa adquirida y la fecha de retorno también tendrá que ser antes del 14 de octubre del 2021.



“Si no pueden o no están interesados en reprogramar, los pasajeros pueden solicitar la devolución total, sin penalización, del precio al que se compró el boleto o del valor residual del boleto para el viaje aún no realizado”, informaron desde la compañía.



A principios de agosto, el Country Manager de la empresa para Argentina y Chile, Tommaso Fumelli, mantuvo un encuentro con representantes del sector de agencias de turismo, a quienes les comunicó la decisión de la compañía.



En la reunión surgió la polémica. Allí le ratificaron a las agencias que la empresa no se hará cargo de la devaluación del peso. El argumento: la situación económica del país no es un problema de la aerolínea.



Fuentes del sector de turismo confirmaron en su momento a Ámbito que el reintegro será devuelto en pesos y al valor del dólar del momento de la emisión del pasaje por lo cual la aerolínea no tendrá en cuenta la depreciación del peso desde entonces - lo cual generará una pérdida para los usuarios - ni compensará a estos por el percance ocasionado.



Para comprender la gravedad del caso, si un pasajero argentino adquirió un pasaje en 2019, y por motivo de la pandemia el mismo debió posponerse, recibirá un tercio del valor de la reserva debido a la devaluación ocurrida, pero principalmente producto del incumplimiento de las obligaciones de la empresa.



Luego de la reunión con Alitalia, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo había intimado a la empresa a través de una carta documento a que rectifique o ratifique lo que se había informado puertas adentro durante el encuentro, para que los pasajeros puedan estar al tanto de la situación, algo que finalmente ocurrió esta tarde. Además, le habían reclamado que revea su política de reembolso.



