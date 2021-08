Gobierno: acuerdo con FMI "debe permitir crecer a Argentina: será ese o no será"

"Siempre hemos puesto la mejor voluntad para encontrar una solución, pero en los términos de que la economía se pueda recuperar porque es una economía golpeada y la gente que vive en este territorio ya ha sufrido suficiente", consideró la funcionaria nacional.



De ese modo, subrayó: "El objetivo que tenemos es que el programa que nosotros firmemos con el Fondo sea un programa que le permita a la Argentina crecer. Será ese o no será".



"Si no, la Argentina no va a crecer y entonces tampoco va a poder devolver lo que debe. Hay un punto en el que vamos a tener que ponernos de acuerdo", resaltó.



A su vez, Todesca reconoció que todavía "la economía está muy heterogénea", por lo que "hay gente de la clase media que también le está costando llegar a fin de mes".



Por ello, señaló que aún se mantiene un esquema tarifario con subsidios y argumentó: "Si se hace una radiografía socioeconómica, decís ´esta persona debería poder pagar un poco más de tarifas´, pero este año no lo puede hacer porque todavía no recuperó en términos reales el ingreso o porque algún integrante de la familia perdió el trabajo".



"El impacto de tarifas muy altas con aumentos muy fuertes ponen en jaque a algunos sectores que nosotros necesitamos que se recuperen", indicó al referirse a las empresas.



"Por eso no nos podíamos equivocar ahí. Hacia adelante, pensamos el tema de la segmentación porque es cierto que hay consumidores que están en mejores condiciones para afrontar esa tarifa", evaluó la vicejefa de Gabinete en declaraciones radiales.



En ese sentido, destacó que no se debe "cometer el error de matar al crecimiento".



"La economía argentina está creciendo fuerte. Hoy nosotros podemos decir que va a recuperar 7 puntos, aunque podría ser un poco más", estimó.



Sin embargo, admitió que se debe "recuperar el salario real y el ingreso de trabajadores que no son formales".



"Tenemos un montón de indicadores que están muy bien.



La pandemia pegó muy fuerte sobre la Argentina que ya tenía una crisis previa", analizó.



Además, puntualizó: "Que la Argentina tiene problemas en el sector externo lo hemos dicho desde el primer día y justamente nuestra agenda tiene que ver con fortalecerlo".



También se refirió a las presiones sobre el dólar y advirtió: "Las devaluaciones bruscas profundizan los problemas.



Lo que hay es una búsqueda de acentuar la zozobra que hoy todavía mucha gente tiene porque todavía la está pasando muy mal".



Por otro lado, afirmó que el equipo económico trabaja en la actualidad para la presentación del Presupuesto 2022 y manifestó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "la da mucha importancia, como debe ser, porque además es una ley".



NA