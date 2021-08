El agro aportaría más de u$s35.000 millones en el segundo semestre

El viento de cola, de la mano del extraordinario ingreso de divisas del sector agroindustrial, continuaría también en el segundo semestre del año e imitaría el camino recorrido en la primera mitad del 2021. Según las estadísticas del INDEC entre enero y junio las exportaciones totales del sector agroindustrial ascendieron a u$s35.272 millones, 28% más que en igual período del año 2020. En este marco, según las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, para la segunda mitad del año, a los precios vigentes, el sector aportaría otros u$s35.111 millones, lo que totaliza u$s 70.383 millones en todo el 2021 y representa u$s14.703 millones más que en el año previo.



Un punto clave que señala la entidad es que “si bien los precios de exportación de harina y aceite de soja cayeron levemente en el último mes, los mejores precios FOB proyectados para el biodiésel, maíz y aceite de girasol logran que el valor de las exportaciones de éstos compense casi totalmente dicha caída”.



Desagregando por complejo exportador, el complejo soja alcanzaría exportaciones por u$s22.294 millones, seguido por el complejo maíz con u$s7.990 millones. En tercer lugar, el complejo trigo aportaría u$s2.617 millones, el complejo cebada u$s1.119 millones y el complejo girasol u$s1.092 millones. Dado que las importaciones temporarias de soja se estiman en u$s2.338 millones, los principales complejos del sector agroindustrial generarían exportaciones netas por u$s32.773 millones, u$s10.771 millones más que en el año 2020. El remanente para alcanzar los u$s35.111 millones, u$s2.338 millones, está integrado por rubros de menor volumen.



Mientras tanto, con estos altos volúmenes de exportaciones, lógicamente el Estado también recauda más en materia de derechos de exportación. De esta manera, según las estadísticas oficiales, el acumulado entre enero y julio de 2021 asciende a u$s5.746 millones o $526.289 millones, considerablemente superior a los u$s1.797 millones o $120.090 millones estimados en igual período del año anterior. En cuanto a las proyecciones para los próximos meses, el Estado recaudaría otros u$s3.132 millones o $311.885 millones, por lo que el total anual se proyecta en u$s8.878 millones o $838.174 millones. Esto representaría un incremento de 216% respecto del total recaudado en el año 2020 en concepto de derechos de exportación de los principales complejos agroindustriales.



Para entender también como seguirá el ingreso de divisas del campo, nada mejor que analizar las ventas por parte de los productores. Según detalla la entidad rosarina, en lo que respecta a soja ya se han comercializado 26,8 millones. Considerando que se estima que 7,5 millones de toneladas se destinarán para uso como semilla y consumo animal, aún se encuentra disponible para comprar 10,7 millones de toneladas de 45 millones obtenidas en la campaña, lo que equivale a 24 % de la producción, una proporción similar a la registrada a igual fecha del año anterior y al promedio de las últimas cinco campañas. “Resulta evidente así que el menor volumen comercializado de poroto responde exclusivamente a la menor producción de la campaña, y no se observa un menor ritmo de comercialización de poroto, sino todo lo contrario”, remarca la BCR.



En lo que respecta a maíz el sector exportador lleva adquiridas 5,4 millones de toneladas de grano 2021/22, superando el volumen de compras tanto del año previo como del promedio del último lustro. Además, es el segundo mayor volumen comercializado a igual fecha para las campañas anteriores, sólo por detrás de lo ocurrido en 2019 cuando ya había adquirido 5,6 millones de toneladas de maíz para la nueva campaña 2019/20. Del total comercializado, el 55% tiene precio firme, similar a lo ocurrido en el ciclo previo, y algo por debajo del promedio de los últimos cinco ciclos comerciales. En cuanto a las ventas externas, ya se han declarado 4,3 millones de toneladas de maíz para exportar en la próxima campaña, un récord para el momento del año. Además, es un 54% más que lo obtenido en el año 2020, que era el mejor registro hasta ahora.



Finalmente, la comercialización interna de trigo 2021/22 presenta un panorama dispar entre el sector exportador y el sector molinero. Por el lado de la exportación, las compras del sector alcanzan 4,8 millones de toneladas, superando considerablemente el ritmo de adquisiciones del ciclo previo y del promedio de los últimos cinco. Además, es el segundo mayor volumen de trigo nuevo comprado por la exportación a estas alturas del año, únicamente por detrás de lo ocurrido con la campaña 2018/19. El sector molinero, en tanto, prácticamente no ha realizado compras de trigo nuevo, exhibiendo un ritmo de compras más aletargado que en años previos. Además, el total de trigo declarado para ventas al exterior asciende a 3,6 millones de toneladas, es decir, 41 % más que las ventas de trigo nuevo a igual fecha del ciclo previo. Además, es el segundo mayor volumen de trigo nuevo declarado por anticipado para exportar, también sólo por detrás de lo acontecido en la campaña 2018/19.

Fuente: Ámbito Financiero