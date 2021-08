La deuda pública alcanzó un nuevo récord y llegó a US$ 343.894 millones

Desde el comienzo del año la deuda aumentó en US$ 8.312 millones y US$ 30.595 millones desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández.



Contabilizando los compromisos con el Banco Central, julio finalizó con una reducción de US$ 747 millones, y el incremento acumulado anual baja US$ 7.607 millones, y a US$ 18.031 millones desde el comienzo del Gobierno.



En julio la causa principal del incremento neto de la deuda fue la política cambiaria, porque elevó la parte ajustable por inflación en el equivalente de US$ 1.175 millones.



Según el relevamiento habitual de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en julio se cancelaron títulos públicos de mercado por el equivalente a US$ 4.969 millones, en su mayoría en pesos por $474.782 millones, incluyendo la amortización de Boncer TC21.



Durante julio no se registró financiamiento neto mediante Adelantos Transitorios, por lo que el stock se mantiene sin cambios desde abril en $1,45 billones.



La Secretaría de Finanzas registró en julio cancelaciones de adelantos del BCRA por el equivalente a US$ 1.421 millones, y asumió nuevos compromisos en esa condición por US$ 188 millones.



Estos movimientos intrasector público fueron neutralizados por el aumento equivalente de la deuda en pesos ajustable por la inflación, a una tasa de 3% en el mes, porque la paridad cambiaria oficial apenas se elevó uno por ciento.