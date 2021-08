Se vendió el primer automóvil 0 KM con criptomonedas en la Argentina

Los precios de los autos están muy influenciados por el dólar estadounidense y es habitual desde hace varios años pagar un 0 kilómetro con billetes. Como las personas en el país tienen limitaciones para la compra de esta moneda, las criptomonedas surgen como una alternativa como método de pago.



En este sentido, el concesionario Grupo Dietrich y la startup argentina Bithan, lograron vender en conjunto un vehículo Volkswagen con criptomonedas, y anunciaron que buscarán que más usuarios compren unidades con Bitcoin(BTC) y Tether (USDT).



El Grupo Dietrich busca que toda la unidad se venda en criptomonedas, ya que, hasta el momento, solo se ha pagado el anticipo de reserva. La operación fue realizada en conjunto con la startup de criptomonedas Bithan, que mantiene la alternativa para utilizar ese método de pago en planes de ahorro y abonos de cuotas.



La empresa también evalúa permitir a los clientes comprar accesorios para vehículos, repuestos y pagar revisiones de las unidades, con criptomonedas. Para ello, el comprador pacta las condiciones en pesos, Bithan procesa el pago y envía los pesos a Grupo Dietrich. Posteriormente, el cliente recibirá un código QR para abonar saldo, el cual será válido por 15 minutos, mientras que el resto del proceso será como una “compra tradicional”, visitar la agencia, ultimar detalles, firmar papeles y retirar el vehículo.



El gerente comercial de Grupo Dietrich, Sebastián Polo, explicó la nueva metodología de compra: “Los argentinos venían incorporando esta modalidad. Y para abrirnos a distintos tipos de clientes, sumamos la opción de comprar vehículos con criptomonedas. Lanzamos algunas campañas que tuvieron un gran nivel de aceptación. Incluso, ya hemos vendido: nuestro primer cliente abonó la reserva de un Volkswagen Nivus Confort”.



A nivel mundial, empresas como Tesla comenzaron con la aceptación de criptomonedas, especialmente Bitcoin, como medio de pago, también lo hacen BMW y Nissan en ciertos países. A su vez, surgen nuevas empresas que aceptan este método de pago, como



BitCar, que es un sitio web que se especializa en la propiedad fraccionada de autos exóticos, principalmente de marcas de lujo. Utiliza una plataforma basada en blockchain y el sitio permite comprar un automóvil a través de un mecanismo llamado “token de utilidad”, que consiste en un activo que se puede negociar en la plataforma de subastas de BitCar.



Por otro lado, Mercado Pago, el monedero de Mercado Libre, se encuentra analizando la incorporación de las criptomonedas para tenencia y envío en su aplicación y, aunque no es un hecho, tienen la intención de “avanzar en esa dirección”, ya que están tomando de ejemplo lo que hace PayPal y Square en Estados Unidos. De esta misma manera, hemos visto adopción de las criptomonedas por la Administración General de Puertos (AGP), equipos de futbol, deportistas, el presidente, y los pequeños inversores.



De todos modos, hasta el momento no muchos concesionarios en Argentina aceptan el pago con criptomonedas. Pero gracias a la velocidad que está teniendo nuestro país en adoptarlas, es posible que próximamente sea algo cotidiano.



Yanina Orrego, CEO de Capital Ediciones, dijo a Infobae: “Con la adopción masiva que estamos viendo estos últimos meses, no sorprende que Argentina esté en el top tres de países de Latinoamérica con mayores ganancias en Bitcoin el 2020. Lo mejor para todos los argentinos, es comenzar a estudiar este mundo porque en un futuro no muy lejano, será necesario para la vida cotidiana. Así como pasamos de usar efectivo a tarjetas, ahora será igual con las criptos”.