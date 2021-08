Por bajante del Paraná, carga de maíz superó promedio histórico en Bahía Blanca

El puerto de Bahía Blanca registró un aumento del 24% en las cargas de maíz, superando de este modo el promedio histórico, debido a la bajante del río Paraná que generó complicaciones logísticas en los puertos fluviales de Santa Fe por el menor tonelaje con el que pueden partir los buques.



Así lo señaló un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, que indica que "se analizó la carga efectiva promedio por buque en el período comprendido del 3 de mayo al 13 de agosto, en comparación con un complementario promedio histórico de 21.500 toneladas", dado que el maíz es el principal cereal exportado por el puerto de Bahía Blanca y el cultivo sobre el cual se evidencian los mayores efectos de la bajante del río Paraná.



"En el periodo bajo análisis, el promedio de carga de maíz por buque se ubicó en 26.748 toneladas, es decir, un 24,4% más que el promedio histórico", agregó el área de Estudios Económicos de la entidad al agregar que "incluso, el completamiento llegó a picos del orden de las 30.900 toneladas, un 44% por encima del histórico" en referencia al promedio de maíz en el puerto de Bahía Blanca que se obtuvo a partir del tonelaje cargado por buque en el periodo 2017-2019, en los cuales no se daban los efectos de la bajante del río Paraná.



Según el informe al que tuvo acceso Télam, se sostuvo que "en términos globales, en el periodo comprendido entre el 3 de mayo y el 13 de agosto se embarcaron 2,47 millones de toneladas de maíz, con un incremento sobre el completamiento promedio histórico de 456.000 toneladas".



"En el caso del poroto de soja, las consecuencias de la bajante del río en el puerto local no se muestran tan marcadas como para el maíz", sostuvo al indicar que "el completamiento promedio histórico se ubica en 23.000 toneladas, mientras que, en el periodo analizado, cada buque tuvo una carga promedio de 26.349 toneladas con picos de completamiento que superaron las 34.000".



El documento también sostuvo que en el caso del trigo "la mayor proporción de los buques que zarpan desde el puerto de Bahía Blanca se dirigen a Brasil en embarcaciones de menor porte, con lo que la originación de la carga se da en la región", y que "por ello, la bajante del río Paraná no tiene efectos significativos para este cereal".



"Como se mencionó en informes anteriores, esta situación no es excluyente del 2021, ya que en abril de 2020 la altura promedio del río Paraná también estuvo por debajo del metro de altura", agregó el documento.



También se indicó que con el fin de estudiar los efectos de la bajante del río Paraná sobre el arribo de camiones al puerto de Bahía Blanca, se consideró el número de vehículos descargados en el periodo del 1 de julio al 8 de agosto.



"En términos globales, ingresaron 35.356 camiones, equivalentes a 1,1 millones de toneladas, lo que significa un 24% más que a igual periodo del año previo", sostuvo el documento.



En ese sentido, se indicó que "al concentrar el análisis en el principal cultivo embarcado por el puerto local, tal como se describió previamente, el ingreso de camiones con maíz fue de 19.600 vehículos, equivalentes a 588.000 toneladas, un 10% más respecto de igual periodo del año anterior".



"Los valores anteriores deben ser evaluados en el marco del paro de transportistas autoconvocados que se llevó a cabo entre el 30 de julio al 4 de agosto, y que anuló el ingreso de camiones a las terminales portuarias", puntualizó.