El Banco Central puso más límites a la operación con dólares financieros

Tras perder más de US$ 1.000 millones en reservas, el Banco Central anunció más medidas para controlar el mercado cambiario y limitar operaciones con dólares financieros, que incluyen prohibir el envío de divisas al exterior a cuentas de terceros, y normas destinadas a controlar la operatoria del contado con liquidación (CCL).



Según operadores, las medidas buscan controlar el volumen del CCL e impedir que el Central destine tantos dólares de sus reservas para subsidiar el precio, para lo cual se iban a necesitar unos US$ 2.000 millones hasta las elecciones, estimaron.



El directorio del BCRA resolvió medidas respecto de la metodología de pago y acreditación en moneda extranjera de las operaciones con títulos valores.



Desde ahora, para hacer contado con liquidación, los ahorristas van a poder pasar los fondos al Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) donde se hace la compra de bonos.



Pero si se hace la liquidación de esos bonos en divisas, esos dólares tienen que acreditarse en la cuenta del banco.



Así, para hacer CCL, habrá que tener la cuenta en el exterior a nombre de uno, ya que no podrá pagarse a terceros.



Detalles de la nueva norma



La norma dispone que las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse por alguno de los siguientes mecanismos:



- Mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales.



- Contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no aplican suficientemente, las recomendaciones del GAFI.



"En ningún caso se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros", informó el Central.



El BCRA comunicó así la metodología a la que deberán adecuarse desde este viernes mismo los operadores locales para el pago y acreditación en moneda extranjera.



Según operadores cambiarios, con esta decisión se clausura la posibilidad de comprar y vender para hacer operaciones cambiarias desde una cuenta abierta en una casa de bolsa.



Ya no se podrá liquidar operaciones en esas cuentas, sino que habrá que redireccionar los fondos a la cuenta bancaria en moneda extranjera a nombre del titular de la operación.



En el mercado consideran que el BCRA busca acabar con el denominado "rulo", un mecanismo para aprovechar la diferencia existente entre los distintos tipo de cambio surgidos tras la reinstauración del cepo cambiario, que tomó más vuelo cada vez que las restricciones se hicieron más duras.



La operación se puede hacer con pesos para pasar a dólares (lo más común para los que buscan tomar coberturas), o con dólares para pasarse a pesos, para evitar liquidarlo al cambio oficial.



La posición del mercado.



En el mercado consideran que la norma busca controlar el volumen del contado con liquidación y apunta a que el BCRA aminore la pérdida de reservas que venía sufriendo al intervenir (se estimaban unos US$ 20 millones por rueda) para evitar que se dispare la brecha cambiaria.



Pero en los hechos, operadores advirtieron que implica una ampliación del cepo cambiario, al tender a trabar giros a cuentas de terceras personas en el exterior.



Desde el BCRA dicen haber detectado que algunos inversores o empresas que operaron contado con liquidación dejaron los dólares obtenidos en una cuenta que el ALyC con que operan tiene abierta en el exterior.



Consideran que el objetivo es que luego, en la declaración jurada, se lo haga figurar como un crédito con la ALyC y evitar pagar impuestos por esas tenencias.



Con esa mecánica también se eludía el pago del impuesto a débitos y créditos, cuando hacían el pase a pesos, porque los fondos quedaban para operar dentro de la cuenta comitente.



Desde el BCRA aclararon que los inversores o ahorristas que tengan sus cuentas declaradas van poder seguir operando dólar MEP o CCL.



Van a poder pasar los fondos del banco a su cuenta en la ALyC donde harán la compra de bonos.



Pero si la liquidación de esos bonos se hace en divisas esos dólares, tienen que acreditarse en la cuenta del banco que fue origen del movimiento, y ya no podrán quedarse allí.



En el caso del CCL se aplicará el mismo criterio, por lo que la cuenta externa tiene que estar declarada y a nombre de quien haga la operación.



Desde el Central explican que organismos reguladores detectaron prácticas que dificultaban el seguimiento de la ruta de los fondos, lo que podría dar origen a denuncias ante la Unidad de Información Financiera (UIF).



El BCRA dijo que la disposición se ajusta "a los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y elusión y evasión fiscal".



En el mercado se teme que esta medida bloquee las operaciones con los dólares financieros y afecte los negocios de las ALyC y casas de bolsa que más se habían especializado en los negocios con activos pero con fines cambiarios.