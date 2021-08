Cafiero sobre los créditos a monotributistas: "No son electorales”

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero se refirió esta noche a la renovación del plan de créditos a tasa cero para monotributistas, autónomos y trabajadores independientes y descartó que sea una medida con fines electoralistas."No son créditos electorales, son para dar estímulo a la demanda y el consumo de un país que apuesta a la producción y al empleo", explicó en diálogo conEl Gabinete económico decidió este miércoles extender la medida puesta en marcha en 2020, en el marco de la pandemia, que benefició a casi 600.000 trabajadores."Hoy en el Gabinete económico, al analizar los resultados, el Presidente propuso relanzarlo de nuevo", indicó el jefe de los ministros. Se trata de créditos a tasa cero, en 12 cuotas, hasta los 150 mil pesos y a seis meses de gracia."Son medidas para el consumo, para el ingreso de las familias, para rotar las políticas de cuidado y ponerlas para la recuperación económica. Este modelo necesita de una demanda vigorosa, entonces necesitamos que eso esté funcionando para hacer girar la rueda de la producción y la rueda del empleo", consideró.El ministro también explicó que aquellos que hayan tomado los créditos en 2020 también los pueden tomar este año, aunque aún no hayan saldado la deuda, y que continuará la restricción para la compra de dólares de los beneficiarios.“Lo que nosotros hicimos fue generar todas las políticas públicas para que este año el país vuelva a crecer y el segundo compromiso fue que ese crecimiento se reparta entre los trabajadores y jubilados y eso va a redundar en la mejora en términos reales de los salarios”, continuó.Sobre la campaña electoral, el funcionario se mostró muy duro con la oposición y detalló: “Hoy nosotros no tenemos que escondernos, no tenemos que mandar a ningún dirigente de viaje, sino que mostramos lo que hacemos. Los dirigentes del Frente de Todos son los que estuvieron presentes para poner de pie el sistema de salud y ahora nos queremos comprometer nuevamente a cumplir con todos los compromisos que adquirimos durante el 2019”.Por último, sobre la insistencia del presidente Alberto Fernández con “hacer de internet un servicio público”, el jefe de ministros aseveró que el Gobierno continuará avanzando en ese sentido. “En agosto del año pasado el Presidente tomó la decisión, a través de un DNU, de declarar como servicio público a las telecomunicaciones. A partir de ahí empezó, como siempre, una batería de impugnaciones de los sectores de poder que tienen eco en el sistema judicial. La justicia termina viendo el beneficio de muy pocos cuando el Gobierno quiere seguir avanzando en la ampliación de derechos”, cerró.Ámbito.com.