La Mesa de Enlace define posturas ante el plan de brucelosis del Senasa

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), junto a las demás entidades de la Mesa de Enlace entrerriana (FAA, SRA y FEDECO) han decidido convocar a dos asambleas de productores para analizar los pasos a seguir ante la continuidad de la Resolución Nº 77 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), es decir el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina.



Las asambleas previstas han sido convocadas para el jueves 12 de agosto en la Sociedad Rural de María Grande y para el 25 del mismo mes en Villa Elisa (Sociedad Rural de Colón).



"La idea es que junto a los productores definamos una postura conjunta ante el plan de brucelosis del SENASA que desde la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) no compartimos y ante lo cual en diciembre del 2020 aprobamos un proyecto alternativo y superador para encarar esta lucha en Entre Ríos, con esquemas sensiblemente más racionales, usando la vigilancia epidemiológica y con un menor costo para los productores ganaderos", explicó el titular de FARER, José Colombatto.



El dirigente gremial sostuvo que "provincias como Corrientes y Misiones también han mostrado su disconformidad con la obligación de la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) que exige el SENASA", al tiempo que aseguró que "Entre Ríos es una de las provincias más comprometidas con las luchas sanitarias y quieren obligarnos a realizar acciones muy onerosas que no van a mejorar los índices de presencia de la brucella, más teniendo en cuenta que venimos trabajando hace muchos años exitosamente en el control de la enfermedad", remarcó.