El precio de la soja subió 5 dólares y la tonelada superó los 32.000 pesos

La soja con entrega contractual y para fijaciones la mejor oferta se ubicó en US$ 335 la tonelada, con un aumento de US$ 5 respecto a la rueda previa. En moneda local, las ofertas se ubicaron en $ 32.440 la tonelada.



En cuanto al maíz con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 190 la tonelada, sin cambios respecto al lunes.



En el segmento diferido, la entrega en septiembre se mantuvo en US$ 195; entre el 15 de septiembre al 15 de octubre, US$ 200; octubre, noviembre y diciembre, US$ 200.



Respecto al cereal de la campaña 2021/22, se ofrecieron para la entrega entre marzo y mayo US$ 190, mientras que la descarga entre junio y julio se mantuvo en US$ 175.



Por el trigo con entrega disponible, se ofrecieron US$ 220, mismo valor para la entrega contractual y para septiembre.



Respecto a la nueva campaña, apareció la oferta full noviembre y diciembre en US$ 220, enero, US$ 225; y febrero y marzo mejoró, US$ 225.



El girasol cerró sin cambios a US$ 350 la tonelada.