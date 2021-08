Pesce: "El bitcoin no es un activo financiero, no genera rentabilidad"

Economía El BCRA reforzará los controles sobre la operación con criptomonedas

El mercado y las nuevas tecnologías

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, afirmó que la Argentina necesita desarrollar su mercado de capitales para volcar allí los recursos monetarios que los bancos tienen esterilizados en Letras de Liquidez (Leliq) y Pases Pasivos que, sostuvo, no deberían estar depositados allí sino "produciendo e invirtiendo".En ese sentido, aseguró que "la Argentina necesita desarrollar su mercado de capitales" y que se trata de "una tarea conjunta entre sector público, privado y los distintos actores del mercado de capitales en el sistema financiero"."Es un desafío que tenemos todos por delante y mediante el diálogo creo que tenemos que conseguir los resultados que nuestro país necesita, porque no necesita esos recursos esterilizados en el BCRA sino produciendo e invirtiendo", aseguró.Según datos de Caja de Valores, institución a cargo de la custodia de los títulos públicos y privados que se negocian en la Argentina, al cierre del primer trimestre de 2021 había poco menos de 500.000 cuentas comitentes con saldo en el país.Esto quiere decir que apenas el 1,5% de los adultos bancarizados en la Argentina (32,2 millones de personas de acuerdo con el último informe de Inclusión Financiera del Banco Central) invierte al menos una parte de su dinero en el mercado de capitales como forma de ahorrar.Ante el desarrollo de la tecnología y los nuevos instrumentos y vehículos para invertir el dinero, el presidente del BCRA sostuvo que "el mercado de capitales tiene un rol que jugar y los activos del Mercado de Capitales se van a digitalizar".Al respecto, Pesce lamentó que "el primer impulso de la digitalización lo ha tenido el Bitcoin", al que calificó como un instrumento que por su naturaleza escasa "termina teniendo valores que no tienen referencia en ningún activo ni rentabilidad y lleva a confusión a las personas con menor nivel de información".Aún así, dijo que "sin ningún lugar a dudas este tipo de plataformas y tecnologías van a a ser aprovechadas por el mercado de capitales para llevar accesibilidad a sus instrumentos, a los ahorristas y a los inversores".Ámbito.com