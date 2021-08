La UIA sugiere no pagar sueldo a los empleados que no quieran vacunarse

Los empresarios de la Unión Industria Argentina (UIA) están poniendo su mirada en la salida de la crisis sanitaria. Entienden que este año la actividad manufacturera puede crecer entre 8% y 9% y por ello creen que debería haber "incentivos" para fortalecer ese proceso. Ya con la perspectiva de una mayor apertura de las actividades por delante, y en base a las últimas disposiciones del Gobierno, las empresas están convocando a los obreros que estuvieron este tiempo dispensados y que recibieron ya una primera dosis de vacuna contra el Covid-19. Y la sugerencia es que está haciendo la central a sus socios es de poner fin a las dispensas de aquellos que no quieran darse la vacuna.



"La decisión la va a tomar cada empleador. Hay una cuestión de conciencia y de buena fe", señaló el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en una charla con periodistas tras la reunión de última de la Junta Directiva en donde se analizó el tema. El presidente de la UIA indicó que la central fabril "no tiene poder de imperio" con sus socias, de modo que llegado el caso, cada empleador deberá definir qué hacer con los empleados que son convocados a trabajar y que no se quieren vacunar.



La entidad sugiere "cesar la dispensa", que le permite al trabajador seguir cobrando sus haberes estando en su casa, y que ello incluye dejar de abonar esos haberes. Funes de Rioja aclaró que la UIA "no está propiciando despidos". Pero los límites en virtud de las leyes laborales vigentes pueden no ser claros.



Si bien para los empresarios existen argumentos legales para respaldar el caso de una empresa que no le quiera mantener las dispensas a los obreros que no se quieran vacunar, también hay un cierto riesgo de judicialización. "En Argentina todo es judicializable, lamentablemente. Creemos que tenemos fundamentos para ello", señaló el presidente de la UIA.



Para los empresarios el hecho de ir a trabajar a un espacio en el que se tiene que convivir con otros trabajadores implica una cuestión de conciencia personal de cada empleado. "Quien quiera entrar a lugar de trabajo colectivo tiene que tomar las medidas del caso. Si no quiere vacunarse no podrá ingresar a su lugar de trabajo", señaló el empresario.



Los industriales también analizaron la situación del transporte. Dado que también bajó el nivel de contagios y que avanzan también las segundas dosis le propondrán al Gobierno que se amplíe la capacidad del transporte público para llevar obreros, ya que hasta ahora se encuentra limitada.