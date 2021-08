La Provincia presentó resultados del plan de control de HLB

Las jornadas organizadas en forma conjunta entre la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Noreste de Entre Ríos (Aianer) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tienen el aval del gobierno provincial y las mismas se realizaron por segundo año consecutivo de modo virtual, durante tres días consecutivos -4, 5 y 6 de agosto-, con el fin de compartir información sobre las últimas novedades en materia de programas de sanidad, tecnología y actividades de monitoreo desarrolladas en una articulación público-privada.



Participaron especialistas del ámbito público y privado, nacionales e internacionales, que expusieron novedades sobre manejo del cultivo, con especial hincapié en el riego y la nutrición; comercialización de nuevas variedades de Uruguay y Argentina y la situación actual de la enfermedad HLB y avances en la investigación.



En el último día de la jornada, participó el director general de Agricultura, Carlos Toledo, exponiendo acerca de los avances en el Programa de Fortalecimiento de Monitoreo de HLB en la provincia de Entre Ríos. Este convenio de colaboración que la provincia lleva adelante desde mayo del año pasado junto con el Ente Asociación de Citricultores de Concordia (ACC) y Ente Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), forma parte de una articulación público-privada entre las entidades y el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Producción.



El Huanglongbing -conocida por su acrónimo HLB- es una enfermedad que afecta a las plantas cítricas, no existe cura y a nivel mundial es considerada como la más destructiva de los cítricos. Se propaga a través de yemas infectadas por un insecto vector llamado Diaphorina Citri. El HLB altera el proceso normal de desarrollo de los cítricos, provocando que los frutos pierdan su forma, no logren la correcta maduración, además de reducir la producción del ejemplar, llegando inclusive a matarlo. Al no existir tratamiento o cura, la única forma de no permitir la propagación del HLB es erradicar la planta.



Entre los objetivos de este programa, el director general de Agricultura, Carlos Toledo, señaló que "uno de los objetivos más importante es revertir el status sanitario que tiene particularmente el departamento Federación y generar condiciones para que el productor pueda apropiarse del problema y realizar una detección temprana, realizando un control en su quinta para así evitar -en caso de una detección positiva-, la propagación de la enfermedad hacia otras plantas".



Y agregó: "Para esto entendemos que necesitamos mantenernos en la vanguardia, en el diagnóstico, prevención y mitigación de la enfermedad, tratando de evitar que el HLB avance a otras zonas que todavía no han tenido detecciones positivas y todo esto tiene que ir de la mano de la capacitación y el involucramiento del productor en nuestra provincia", dijo el ingeniero. La importancia de la detección temprana

Debe destacarse que la estrategia de monitoreo por zonas del macizo citrícola fue consensuada en el ámbito de discusión técnica de la Mesa Citrícola Provincial, incorporando la participación del Senasa -además de los integrantes del convenio-, como organismo técnico de control.



Según comentó Toledo "la propuesta para este programa fue aumentar la superficie de monitoreo, con personal técnico capacitado en territorio, capacitar a los productores y tratar de llegar con un mensaje a la sociedad en su conjunto vinculado a la importancia que tiene la detección temprana de la bacteria de esta enfermedad, tratando de realizar todas las tareas de mitigación posibles y generar conciencia".



Siguiendo con las tareas de monitoreo se seleccionaron "22 monitoreadores que trabajaron en los departamentos de Federación y Concordia, más los 8 monitoreadores que incorporó el Senasa, esto representó un potente trabajo de monitoreo en territorio". Respecto a los resultados se han monitoreado más de 17.000 hectáreas en la provincia, correspondientes a más de 10.000 establecimientos o quintas citrícolas. Sobre esas quintas se tomaron muestras de insectos tanto de diaphorina -insecto vector de la enfermedad- como material vegetal, los cuales se mandaron a analizar. Además se reforzó el monitoreo en algunas zonas donde hubo detecciones positivas los años anteriores.



Toledo destacó que "desde el año 2010 al 2021 se han monitoreado más de 84.000 quintas, lo que representa un total de más de 60.000 hectáreas en la provincia de Entre Ríos. Esto demuestra la intensificación del trabajo de monitoreo como estrategia de detección temprana y entendemos que es una acción que debemos seguir trabajando".



También agregó que "estamos pensando en reforzar el convenio por un año más, tratando de visibilizar el problema y tratar de generar acciones para resolverlo. La intención en este caso es barrer prácticamente todo el macizo citrícola, generar convenios con instituciones, municipios y organizaciones, básicamente que estén en la zonas donde hay detecciones positivas, profundizar las tareas de detección con los productores y continuar con el control de transporte de fruta", indicó Toledo.



"Estamos trabajando además en el diseño de un apoyo financiero para los productores que tengan que hacer el trabajo de reposición de plantas, para aquellos que tienen que erradicar sus plantaciones por haber tenido detecciones positivas de HLB", concluyó Toledo. Quienes deseen ver nuevamente la transmisión de la jornada, pueden ingresar al canal de Youtube INTA Concordia y en la búsqueda colocar 40° Jornada Citrícola Nacional.