Establecen requisitos para acceder a subsidios destinados a comprar computadoras

El Gobierno estableció oficialmente hoy las condiciones de acceso a la segunda etapa del plan "Argentina Programa", a través del cual se busca capacitar a jóvenes en "situación de vulnerabilidad económica" con subsidios de $100.000 para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet.La decisión se formalizó por medio de una Resolución Conjunta de las Secretarías de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Boletín Oficial.El presidente Alberto Fernández encabezará este lunes el lanzamiento formal de la segunda etapa del plan.A través de esta medida, el Poder Ejecutivo estableció un "Régimen de Expansión de Beneficios" denominado "Tarjeta Argentina Programa" con el objetivo de brindar herramientas para la capacitación, tendientes a mejorar las condiciones de formación de los cursantes.Los ANR tendrán un tope máximo por beneficiario de $100.000 y deberá ser destinado a la adquisición de una computadora de los modelos y versiones que se pondrá a disposición de los beneficiarios a través de la tienda virtual el Banco Nación.-- Hasta $90.000 a la adquisición de una computadora, debiendo ser utilizados en un plazo que no podrá exceder los seis meses desde su acreditación; el remanente de gasto quedará a cuenta de los desembolsos siguientes.-- Hasta $10.000 se desembolsará en tres aportes bimestrales consecutivos e iguales, debiendo cada uno de ellos ser destinados al pago de Servicios de Conectividad y/o a Servicio de Transporte Público en el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).Por su parte, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) destinará el monto máximo de $4.000.000.000, que será el cupo máximo de otorgamiento de solicitudes.-- No cuenten con un empleo formal en relación de dependencia.-- Se encuentren adheridos en el Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes en las categorías A o B y no perciban ingresos en relación de dependencia.-- Cuenten con un trabajo registrado por el cual perciba ingresos menores a dos Salario Mínimo Vital y Móvil.El Gobierno destacó que, hasta el momento, a través de este Programa se logró la certificación de 2.400 individuos y se apunta a formar 60 mil personas hacia finales de 2021, "respetando una perspectiva federal y de género con el objetivo de disminuir las desigualdades preexistentes"."Se torna de vital importancia brindar la posibilidad a las personas que, por su situación de vulnerabilidad económica y en tanto acrediten el cumplimiento de determinados requisitos, tengan la posibilidad de acceder al equipamiento tecnológico necesario para desarrollar sus potenciales con las herramientas de capacitación que brinda el Programa", subrayó.