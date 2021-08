Definen aumento para jubilaciones, AUH y otras asignaciones: de cuánto sería

En septiembre, el aumento trimestral de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales rondará entre el 12% y 13%, según surge de la fórmula de movilidad.



Este incremento comprende a 18 millones de personas porque incluye también las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM, la pensión universal al adulto mayor. Y debe aplicarse a partir del 1° de septiembre hasta el 30 de noviembre.



Este aumento no incluye a los jubilados y pensionados de regímenes especiales, como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder Judicial, que disponen de índices propios.



Aunque aún falta que se conozcan algunos datos de la fórmula, en el Gobierno aseguran que el aumento de septiembre será superior al 12,12% de junio, teniendo en cuenta que mejoró en forma significativa la recaudación, una de las variables de la fórmula de movilidad.



Según los cálculos del especialista Guillermo Jáuregui, sobre la base de los componentes de la fórmula de movilidad, el aumento debería ser del 13%. Es superior al 11% de inflación del segundo trimestre.



El haber mínimo de $ 23.065 subiría a unos $ 26.000. La PUAM de $ 18.452 a más de $ 20.800. Las pensiones no contributivas de $ 16.145 a $ 18. 200. Y el haber máximo de $ 155.204 a más de $ 175.000. Por su parte, la AUH iría de $ 4.504 a unos $ 5.000.



El aumento surge de la fórmula de movilidad que combina la mitad de la variación trimestral de los salarios -en este caso, segundo trimestre-, según el RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables que elabora Seguridad Social) y el Índice de Salarios del INDEC, de ambos el mayor.



La otra mitad de la fórmula se compone de la variación del segundo trimestre de este año de la recaudación impositiva por beneficiario que va a la Seguridad Social.



Si bien el índice salarial del INDEC de junio aún no fue publicado (se difundirá el próximo martes 10), se descuenta que será inferior a la suba trimestral del RIPTE (+ 11,48%) por lo que prevalecerá este índice en el cálculo del trimestre.



Con este aumento, la suba acumulada de las jubilaciones según el índice de movilidad sumaría entre el 36 % y 37% a septiembre y se mantendría en ese mismo nivel hasta noviembre, cuando se realiza la próxima actualización.

