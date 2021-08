Guzmán confía en mantener la calma cambiaria

Así lo señaló el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, quien consideró que actualmente hay en la Argentina "condiciones macroeconómicas más robustas que las del año pasado", por lo cual "se puede continuar con la política cambiaria planeada".



"Lo que establece el esquema de política cambiaria es que se mantenga el ritmo de evolución del tipo de cambio que busca converger para diciembre en 102,4 promedio", dijo el funcionario nacional en declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete económico.



Así, en medio de la tensión cambiaria previa a las elecciones, que golpeó principalmente al blue y las cotizaciones financieras, Guzmán intentó llevar calma al mercado.



"Vemos a la estabilización como un camino que requiere un enfoque integral, no un enfoque que solo es estabilización cambiaria", indicó.

En las últimas jornadas, el billete en el segmento paralelo cotiza estable en torno a los $180,50 para la venta luego del salto registrado recientemente, cuando llegó a su máximo rango en lo que va del año.



Por su parte, tanto el contado con liquidación como el MEP encontraron cierta calma luego de los desequilibrios que generaron nuevas restricciones por parte del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV).



"Se está trabajando en resolver los problemas de escasez de dólares que se le generaron a la Argentina durante lo que fue la administración que nos precedió", subrayó Guzmán.



De ese modo, el ministro analizó: "Por un lado, los compromisos en deuda insostenible en dólares. El puente de tiempo con el Club de París también nos da condiciones de más previsibilidad y se está trabajando en poder reestructurar el relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional".



"La Argentina no generó con esos dólares una capacidad de crecimiento de las divisas para poder hacer frente a los tiempos establecidos en el stand by", alertó al referirse al crédito otorgado por el Fondo.



"Del otro lado, se trabaja en políticas macroeconómicas y productivas para potenciar el crecimiento de la generación de divisas, tanto vía crecimiento de las exportaciones, como vía sustitución de importaciones, como por ejemplo, con el Plan Gas AR, que está teniendo resultados concretos y positivos en el sentido de que le permite un ahorro de divisas a la Argentina", argumentó.



"Mediante estas dos vías vemos que hoy tenemos condiciones macroeconómicas más robustas que las del año pasado y se puede continuar con la política cambiaria planeada", insistió.



NA