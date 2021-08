Bajó la soja, mientras que el maíz y el trigo operaron estables

El precio de la soja disponible cerró la jornada del martes en baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con las caídas registradas en Chicago, mientras que el trigo y el maíz operaron estables.



El precio de la oleaginosa con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, cayó US$ 7 hasta US$ 325 la tonelada, mientras que en pesos se ubicó en $31.400 la tonelada.



Por el maíz con entrega contractual, la oferta se mantuvo en US$ 185 la tonelada, mientras que con el contrato de septiembre retrocedió US$ 5, a US$ 190 la tonelada.



En cuanto al segmento de campaña 2021/22, por el maíz con entrega entre los meses de marzo y mayo próximo, el precio se mantuvo en US$ 185; mientras que para las entregas pactadas entre junio y julio, se ofrecieron de forma abierta US$ 165.



Por el trigo con entrega en agosto, el precio fue de US$ 210 la tonelada y para la posición septiembre, de US$ 215.



Para la nueva campaña, se ofrecieron US$ 215 para las entregas entre noviembre y enero y US$ 220 entre el 15 de enero y el 15 de febrero.



Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 350 la tonelada.