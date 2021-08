Según FARER, remates reflejan las consecuencias de cepos a la exportación

Los novillos y los terneros volvieron a marcar los índices alcistas en los remates ganaderos del mes de julio. Continúa la merma en la demanda de vacas de conserva, hecho que provoca un dilema al productor ya que termina siendo una categoría anti económica. Paralelamente, se espera para agosto buenos precios para los toros -que en julio estuvieron estables- ya que comienzan las exposiciones ganaderas de reproductores del calendario de FARER. En resumen, julio arrojó una suba promedio del 5,48 %.La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer el informe mensual de precios de referencia del ganado vacuno, cuyos guarismos son obtenidos de los precios pagados en los remates a través de las firmas consignatarias que operan en la provincia.En lo que respecta a las vacas de conserva, julio observó un pequeño repunte sobre los ejemplares comercializados, pero sigue siendo una categoría castigada por los cepos a la exportación. De este modo, muchas tropas no pueden ser vendidas y el precio promedio pagado en julio fue menor a lo que esas mismas vacas costaban en enero de este año. Esto genera una enorme y penosa disyuntiva al productor, ya que no puede alimentar un animal que no va a ganar peso ni va a poder ser vendido.Asimismo, y en lo que respecta a los precios promedios, fue un mes positivo para los novillos (+ 9,22 %); los terneros entre 190 y 240 kilos (+ 5,74 %) y las terneras de mismo peso (+ 4,70 %). Respecto de las categorías a la baja, las que más perdieron fueron las vacas con cría (- 11,80 %) y los novillitos (- 6,82 %).Por último, los toros tuvieron un mes casi sin movimientos (- 0,72 %) pero se estima un repunte considerable para agosto, teniendo en cuenta la altura del año y la llegada de las exposiciones de reproductores que FARER disemina a lo largo y ancho de la provincia en la búsqueda de la mejora de los rodeos.Cabe consignar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de julio de 2021 fueron los siguientes: