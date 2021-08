El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta, informa que este lunes se abonan Pensiones No Contributivas (PNC). Cabe destacar que este mes se deposita, junto con los haberes mensuales, el bono de 5.000 pesos para titulares previsionales. Así, las personas que considerando la suma de todas sus prestaciones cobran hasta dos haberes mínimos (46.129,40 pesos) cobran el monto total y las que perciben entre 46.129,41 y 51.129,40 pesos, el equivalente hasta alcanzar esta última cifra.





Pensiones No Contributivas



Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su haber de agosto con documentos terminados en 0 y 1.



En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. De todas formas, los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.