Sectores arandanero y arrocero valoraron las medidas anunciadas por el gobierno

Política Bordet dispuso beneficios en la tarifa eléctrica para arandaneros y arroceros

Reconocimiento del sector arrocero

Empresarios arandaneros y arroceros valoraron la decisión del gobierno provincial de subsidiar la tarifa eléctrica para sus sectores, puesto que les permitirá ser más competitivos.“Esto, en definitiva, lo que nos da, es lo que siempre hablamos en el sentido de ganar competitividad. Eso tiene una incidencia enorme”, valoró, al tiempo que dio cuenta sobre los elevados montos que deben abonar en periodos que no utilizan la energía.A su turno, el secretario de Apama, Juan Ramón Paredes, dijo que es algo “muy importante” la medida dispuesta por el gobierno provincial. En ese marco, dio cuenta de cómo beneficia a su sector y explicó que para funcionar “existe un cargo fijo y un cargo variable. El cargo variable es el gasto que uno tiene y el costo fijo es un cargo por la potencia instalada". Acotó que la utilización "va desde agosto a noviembre o diciembre. Ahí está la utilización de la energía eléctrica o sea que durante siete, ocho o nueve meses tenemos un costo fijo muy elevado”, explicó. “Con en este subsidio del 50 por ciento del costo fijo nos hacemos más eficientes, así que para nosotros es muy importante”, valoró.Paredes precisó que el beneficio alcanza a "todos los productores y todas las plantas procesadoras de arándanos de la zona". Seguidamente, dio cuenta que era algo que venían solicitando a las autoridades, porque “nos parecía que producía un costo en nuestro producto que se tendría que sacar”, acotó.“Esto es una herramienta que, junto con otras, nos genera una solución muy importante”, manifestó y le agradeció al gobernador Bordet “que haya tomado esta iniciativa en este momento, sabiendo que hay muchas urgencias y que una parte fue destinada al arándano”.“Es una industria que provee 10.000 puestos de mano de obra en la zona. Esto no es que beneficia a 60 productores y 10 plantas de empaque, sino que favorece a 10.000 personas que viven en Concordia y que a través de esta ayuda al sector de alguna manera pueden tener más días cosechas, la industria puede producir más frutas para exportación e ingresan más divisas al país”, resaltó Pannunzio.Seguidamente, agregó: “Todo lo que queremos es tener un trabajo. Nos dignifica el trabajo y, para tener trabajo y dar trabajo, las empresas necesitan ser competitivas y esto es una herramienta que nos da competitividad. Esto implica reconocer la importancia del trabajo en la dignidad de las personas”, destacó.Por último, destacó la predisposición del gobernador y sus ministros al decir que “siempre nos sentimos muy escuchados”.En tanto, desde el sector arrocero, la tesorera de la Asociación de Plantadores de San Salvador, Daiana Brambreda, manifestó que "estamos muy contentos que podemos renovarlo de nuevo un año más” al subsidio a la tarifa eléctrica para el sector.“Es un aporte importante, porque son los meses de estacionalidad donde no se ocupa la energía eléctrica, lo cual implica una derogación importante de dinero que necesitamos para poder llegar a la campaña e invertirlo en siembra y poder llegar a los meses de riego para poder cumplir con los pagos de luz y los costos energéticos”.“Es algo que venimos trabajando hace mucho", indicó y resaltó el beneplácito por la renovación de la medida.Por su parte, el secretario de Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos, Enrique García, dijo que era “una medida que estábamos esperando porque impacta directamente en el costo productivo del sector arrocero”.Seguidamente dio cuenta de que “la campaña pasada tuvo un repunte que es lo que como productores queremos ver. Queremos ver como nuestras industrias trabajan y cuando más trabajan mejor, más divisas ingresan a la provincia y al país”, valoró.En ese sentido, se refirió a la capacidad instalada que tiene San Salvador para procesar arroz, “es la más alta del país”, sostuvo y agregó: “Creemos que el sector tiene que volver a tener la rentabilidad para poder estar en el nivel productivo que tenía hace unos años atrás. Aumentar la superficie es nuestro objetivo y se logra con estas medidas y dejando en carpeta una agenda de trabajo con más medidas que van a impactar de esta manera” acotó.Tras ello, se refirió a la mano de obra que requiere el sector y mencionó que “el sector arrocero, emplea mucha mano de obra y tiene altísimos costos de inversión y todos los años se tiene que renovar. El sector arrocero implica una persona cada 25 hectáreas aproximadamente plantadas en empleos directos e indirectos”, apuntó.