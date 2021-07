La aceptación del último canje de deuda llegó al 99,65%

El dato fue celebrado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien ahora busca terminar de crear las condiciones para poder llegar a un acuerdo con el FMI, por una deuda que ronda los US$ 45.000 millones.



De acuerdo con las ofertas recibidas entre el 18 de marzo y el 28 de julio de 2021, del 0,45% de tenedores remanentes que no habían ingresado al canje, participaron cerca del 23%.



En ese período se recibieron órdenes adicionales de adhesión por US$ 42.517.521.



El último período de aceptación de ofertas abarcó entre el 1 de julio y el 28 de julio últimos, de acuerdo con el prospecto de la reestructuración.

Hasta marzo último la adhesión al canje había llegado al 99,55% de los tenedores de títulos de deuda.



El Palacio de Hacienda informó que "en las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación para buscar el mecanismo apropiado que permita incrementar la aceptación de estos tenedores remanentes".



En septiembre último, al finalizar el período de adhesión temprana, había recibido una adhesión del 98,80% del monto total de capital pendiente de todos los títulos elegibles aceptando la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley argentina.



En esa instancia la Argentina logró canjear letras y bonos que vencían entre el 2019 y el 2038 por un total de US$ 41.723.539.506.



Quienes ingresaron al canje recibieron nuevos títulos en dólares por un total de US$ 41.723.539.506 que vencen entre el 2029 y el 2041 y nuevos títulos en pesos por $ 57.683.126.421, que vencen entre el 2026 y el 2028.



NA