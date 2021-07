El dólar blue cotizó sin cambios y el Banco Central volvió a vender divisas

El tipo de cambio paralelo se sostuvo así sin modificaciones luego de haber registrado tres mermas consecutivas.El miércoles, el blue experimentó una merma de $3, con lo que en tres días acumuló una disminución de $5.De ese modo, recortó una parte de lo escalado durante la semana anterior, cuando llegó a los $185, en lo que fue el pico máximo durante el año.Pese a las disminuciones, el blue a lo largo del mes experimentó un avance promedio de unos $12 en las "cuevas".En tanto, el dólar mayorista sumó trs centavos y quedó en $96,64.El volumen negociado en el segmento de contado creció y llegó a US$ 391,935 millones.Tras los últimos movimientos, la brecha con el blue se volvió a achicar y se ubicó en 86,2%.Durante la jornada, en línea con lo sucedido durante martes y miércoles, el Banco Central terminó con un saldo negativo en su intervención diaria, al vender US$ 70 millones.Se trata de ruedas con mayor demanda por parte del sector privado que el Banco Central se ve obligado a abastecer.Esta semana, el organismo que conduce Miguel Pesce cortó con una racha de compras oficiales que se mantenía desde abril último.Si bien realizó ventas de divisas en los dos últimos días, en lo que va del mes, la autoridad monetaria acumuló compras en torno a US$ 800 millones para fortalecer las reservas internacionales.Por su parte, el dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, cotizó en torno a $168,75 y se posiciona como el más barato dentro del mercado.El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, operó a $169,26.El dólar minorista fue ofrecido a un promedio de $95,747 para la punta compradora y a $101,986 para la vendedora, según datos publicados por el Banco Central.Sin embargo, si se toman en cuenta los recargos e impuestos correspondientes, el precio se posicionó en $168,27.