Extienden conciliación obligatoria en conflicto que afecta a puertos rosarinos

La conciliación alcanza al gremio de la construcción (UOCRA), que tenía previsto realizar protestas durante la jornada.



En los próximos días volverán a reunirse representantes del sindicato y de las empresas agroexportadoras, en el marco de un reclamo de aumentos del 105% para los trabajos que se realizan en las plantas de procesamiento de cereales y oleaginosas.



Las agroexportadoras esperan que el Estado medie en el conflicto y logre que el sindicato "presente pretensiones cumplibles y no desmesuradas como hasta ahora", dijeron fuentes de las cámaras que enrolan a aceiteras y cerealeras.



"El bloqueo de todos los puertos por parte de la UOCRA es una medida absolutamente desmedida e ilegal", advirtió el presidente de CIARA, Gustavo Idigoras.



Cuestionó que los gremialistas de la UOCRA "cortan todos los puertos y piden un aumento del 105%. Nadie puede pagar eso".



Alertó que "si el Estado no interviene, no tenemos garantías para seguir trabajando y exportando".



La conciliación llegó luego de que el martes la UOCRA había anunciado un paro con piquetes a realizarse desde las 6:00 de este miércoles, lo que finalmente no se pudo llevar a la práctica.



NA