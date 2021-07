Marcó del Pont señaló que ya están operativos beneficios para monotributistas

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, afirmó que "ya está operativa" la ley de alivio fiscal para los monotributistas, que entre otros beneficios incluye "una moratoria de hasta 60 cuotas y posterga eventuales recategorizaciones al régimen de autónomos hasta el 17 de agosto".La funcionaria recordó que a partir de la reglamentación de la norma "desaparecen las deudas" acumuladas entre enero y junio de este año, a la vez que permite volver al régimen de monotributo "a todos aquellos que se excedieron de los parámetros de facturación".En declaraciones a Urbana Play-FM 104.3, recordó además que se habilitó un puente que abarata el pase del monotributo hacia autónomos: "El beneficio de la reducción de IVA que previmos plantea una reducción del IVA del 50% para el primer año, del 30% para el segundo y del 10% para el tercero”.Marcó del Pont subrayó también que se postergó del "28 de julio al 17 de agosto" las eventuales recategorizaciones, con el objetivo de brindarle más tiempo a los contribuyentes para que contemplen las nuevas categorías con la ley vigente”.Para garantizar que ningún monotributista experimente aumentos en sus cuotas durante el primer semestre del año, la reglamentación retrotrae los valores de las obligaciones de enero a junio de 2021 a los vigentes en diciembre de 2020.Por su parte, los montos mensuales de los tres componentes de la cuota del monotributo -impositivo, obra social y jubilación- se actualizaron a partir de julio de acuerdo con lo dispuesto por la ley.En cuanto a la evolución de la economía, reiteró que uno de los objetivos del Gobierno es que "los salarios y los ingresos le ganen a la inflación", aunque reconoció que el aumento del costo de vida ¨fue mayor que el proyectado porque, entre otras razones no estaba previsto este shock de precios de los alimentos a nivel internacional”.Marcó del Pont también se refirió a la presión impositiva, calificando como un "mito que la Argentina es el país con más impuestos del mundo"."La viabilidad de las empresas no se determina por la carga impositiva. Hay otros factores en juego como la rentabilidad, el mercado, la competencia. Las inversiones no tienen que ver con la carga impositiva”, concluyó la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.