La soja disponible se mantuvo en US$ 330 y el maíz en US$ 185 la tonelada

Las ofertas por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones se mantuvieron en US$ 330, sin cambios respecto al viernes, mientras que en moneda local tanto para el tramo contractual como en el segmento de fijaciones se ubicó en $ 31.790.



Además, por la oleaginosa con descarga en agosto la oferta cayó US$ 5 y se ubicó en US$ 325, y la posición intermedia entre el 15 de agosto y 15 de septiembre cerró en US$ 330.



A su vez, por el maíz con entrega contractual la oferta permaneció en US$ 185, similar precio para la entrega en agosto; en tanto septiembre se ubicó en US$ 190; octubre en US$ 195; y noviembre en US$ 198.



Respecto a los segmentos de la próxima campaña comercial, el cereal con descarga en marzo de 2022 se mantuvo en US$ 185; abril y mayo también en igual valor, un alza de US$ 5 respecto a la última rueda de negociación; y junio y julio cerraron en US$ 170, una suba de US$ 5 comparado con la ronda previa.



Por otro lado, el trigo finalizó estable en todas sus posiciones, con la entrega en el mes de agosto a US$ 200; noviembre, diciembre y enero en US$ 190; febrero, US$ 192; marzo, US$ 195.



Por último, el girasol con entrega inmediata y entre diciembre y marzo se pactó a US$ 350 por tonelada.