El Bitcoin tocó los u$s40.000 por primera vez en más de un mes

Tras dispararse en las últimas horas del domingo, el precio del Bitcoin mantuvo su comportamiento alcista este lunes. En el intradiario llegó a superar los u$s40.000 por primera vez desde el 16 de junio aunque luego cerró la jornada en la zona de los u$s37.500, lo cual significó un repunte en torno al 8% respecto de la sesión previa.



Detrás del incremento podría estar un rumor que indica que Amazon estaría a punto de aceptar a la reina de las criptomonedas como forma de operar.



El mercado cripto ya venía alentado por las declaraciones de los multimillonarios Elon Musk (Tesla) y Jack Dorsey (Twitter) quienes dieron un fuerte respaldo al sector. Pero ahora el Bitcoin se disparó con la mayor suba diaria desde el 20 de mayo.



En su precio actual, el Bitcoin todavía muestra una diferencia del 40% con respecto a los máximos anuales que marcó el pasado 14 de abril.



La mayoría de los analistas coincidían en que se aproxima un nuevo ciclo alcista, por lo que ahora resta ver si esta suba repentina se sostiene.



Por ejemplo, Mike McGlone, estratega senior de materias primas de Bloomberg Intelligence, opinó que es más probable que el Bitcoin vuelva a u$s60.000 a que caiga hasta u$s20.000.



McGlone, quien es conocido por sus anteriores predicciones alcistas sobre Bitcoin, señaló que la criptomoneda podría experimentar un sorpresivo repunte similar mientras apunta a alcanzar un renovado objetivo de resistencia.



Este miércoles el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk participó del evento "The B Word". Desde allí confirmó que posee tiene Bitcoin, Ethereum y Dogecoin, y también especificó que su empresa SpaceX solo posee Bitcoin.



"Bitcoin por sí solo simplemente no puede escalar para ser el sistema monetario del mundo, pero podría escalar al tamaño de todo el sistema monetario global con una segunda capa. Me gustaría que Bitcoin tuviera éxito", especificó esta jornada Elon Musk.



Por su parte, Dorsey habló sobre cómo Twitter y Square usarán Bitcoin, y también sus grandes ambiciones para el activo digital. Al mismo tiempo, destacó que tiene un papel para impulsar una mayor descentralización y apoyar a Bitcoin.



