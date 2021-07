Anses paga $40.000 en agosto: ¿A quiénes le corresponde el beneficio?

La Administración Nacional de la seguridad Social (Anses) continuará esta semana con el pago de la prestación por Desempleo, jubilados y pensionados con haberes máximos y el depósito del saldo de la Tarjeta Alimentaria para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) que no tengan el plástico.



Sin una cuarta entrega del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE 4) ni en bono de 15000, el organismo que dirige Fernanda Raverta activará el próximo mes beneficios para los sectores más golpeados por la segunda ola del coronavirus.



Durante agosto, junto al Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo, Anses abonará un plus de 5000 pesos a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez e Invalidez y Madres de 7 hijos.



Bono para jubilados y pensionados Anses



El organismo previsional conducido por Fernanda Raverta, iniciará el pago del bono de 5000 pesos para jubilados y pensionados a partir del próximo lunes 2 de agosto. Los pagos se realizarán según la terminación del número de DNI y siguiendo los cronogramas habituales de MI Anses.



Bono de 5000 pesos, ¿a quiénes pagará Anses?



El beneficio será únicamente para agosto y estará dirigido a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez e Invalidez y Madres de 7 hijos.



De esta forma, un jubilado que actualmente recibe el haber mínimo (23.065 pesos) será beneficiario del bono de 5000 pesos, recibiendo un total de 28065 pesos en agosto.



Por su parte, quienes reciben haberes superiores a 49000 pesos de jubilación tendrá un adicional de 2129,40 pesos, totalizando un ingreso de 51.129,40 pesos.



Tarjeta Alimentar para AUH



En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, la Anses acompaña con el pago del programa Alimentar.



Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar y cuánto cobran



Con la actualización del universo de personas que incluye la tarjeta alimentar, desde ahora la recibirán las siguientes personas:



-Familias que cobren la AUH con una hija o hijo de hasta 14 años inclusive: cobran $6.000 por mes.

-Familias que cobren la AUH con dos hijos de hasta 14 años inclusive: $9.000 por mes.

-Familias que cobren la AUH con tres hijos o más, de hasta 14 años inclusive: $12.000 por mes.

-Familias con siete hijos que reciben una Pensión No Contributiva (PNC): $12.000 por mes.

-Embarazadas que cobren la AUE: $6.000 por mes.

-Personas con discapacidad que cobren la AUH, sin importar edad de los hijos: 6 mil, 9 mil o 12 mil pesos según tengan uno, dos, o desde tres hijos.



Fechas de cobro de la Tarjeta Alimentaria



Quedan por cobrar:



-Documentos terminados en 4 y 5: lunes 26 de julio

-Documentos terminados en 6 y 7: martes 27 de julio

-Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 28 de julio



Sin IFE, un grupo cobrará 40 mil pesos por única vez



Con el lanzamiento del bono de 5000 pesos, las madres de siete hijos que cobren la Pensión No Contributiva (PNC) sumarán un saldo de 17.000 pesos ya que en agosto también percibirán la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar.



"Finalmente tenemos el padrón de las madres con 7 hijos que son pensionadas con la PNC, y ahora en agosto las incorporaremos a la Tarjeta Alimentar", confirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en diálogo con Crónica.



A estos 17000 pesos se le suma el pago de su haber mensual que es el equivalente a una jubilación mínima, es decir de 23.065 pesos, lo que da un total de 40.065 pesos a cobrar en agosto.



Sin contar el aumento de septiembre que impactará en las jubilaciones, ese mes recibirán un saldo equivalente a 35.065 pesos.



Fecha de cobro jubilados y pensionados



Fechas de cobro de jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 25.923:



Quedan por cobrar:



-DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de julio

-DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de julio

-DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de julio

-DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de julio



Prestación por Desempleo



Quedan por cobrar:



-DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de julio

-DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de julio

-DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de julio

-DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de julio



(BAE-Negocios)