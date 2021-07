Argentina votó a favor de la asignación de Derechos Especiales de Giro del FMI

Foto 1/2 Foto 2/2

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en representación de la Argentina, votó este martes a favor de la asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 650 mil millones de dólares, de los cuales el equivalente a 4.355 millones de dólares llegarían al país en agosto.



"Hoy Argentina dice sí a la nueva asignación de DEG por 650 mil millones de dólares, una decisión multilateral positiva para el mundo y para nuestro país", sostuvo Guzmán, y agregó: "Liderazgos globales positivos y un trabajo de diplomacia multilateral del que Argentina fue parte hicieron posible este logro".



La nueva asignación de DEG se distribuirá entre los países según su cuota de participación en el organismo. De esta manera, la Argentina recibirá el equivalente a 4.355 millones de dólares, lo que permitirá fortalecer la posición cambiaria del país.



La votación de los 190 ministros y gobernadores miembros del Fondo finaliza el 2 de agosto. Si más del 85% de los votos son positivos y se aprueba la nueva emisión de DEGs, estos serían distribuidos a fines de ese mes.



Junto a otras naciones, la Argentina apoya la creación de un mecanismo para redistribuir DEG de países que no los utilizarán hacia aquellos más necesitados de liquidez para lidiar con los desafíos de la pandemia y una recuperación sustentable e inclusiva.



Durante el último encuentro de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, se discutió la creación de un "Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad" para que los DEG de los países que no los utilicen puedan redistribuirse entre las naciones vulnerables y de ingresos medios.



Los DEG son un activo multilateral creado en 1969 por el FMI. Complementa las reservas oficiales de los países miembros, da liquidez pero no constituye una moneda en sí misma en el sentido estricto. Es un derecho potencial sobre un conjunto de monedas. En la actualidad éstas son el Dólar estadounidense, el Euro, el Renminbi chino, el Yen japonés y la Libra Esterlina, y el precio del DEG está determinado por el valor ponderado de dichas monedas.