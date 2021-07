“Nunca recuperamos las ventas previas a la pandemia”, apuntó estacionero

Los continuos aumentos en los precios de los combustibles y el GNC impactan en las ventas en las estaciones de servicios. “Nunca recuperamos las ventas que teníamos previo a la pandemia. En marzo de 2019 sufrimos un golpazo del que nunca nos recuperamos”, aseguró ael responsable de la estación de servicios Shell de avenida Laurencena, Alejandro Di Palma.“Esperanzábamos que, en vacaciones de invierno, si bien se nota mayor movimiento en determinado horario, al sumar el día no hay una gran diferencia con respecto a las ventas en relación a años anteriores”, indicó al comentar: “Paraná, efectivamente está siendo visitada, pero todos se están limitando en sus gastos, y eso incluye al combustible”.“Las estaciones de servicios no están pasando un buen momento, las ventas están deprimidas, pero se hace todo lo posible por sostener el precio y hacer accesible el valor del GNC”, indicó al dar cuenta que el último aumento fue hace aproximadamente un mes.“El precio del GNC está al 50% de la nafta Súper; redondeando, está entre 97 y 100 pesos. Es decir que uno se ahorra unos 50 pesos por cada metro cúbico de gas o litro de nafta consumido”, explicó al considerar: “Si bien es un ahorro importante, el usuario de GNC no tiene una capacidad económica ilimitada porque depende de varios factores que impactan sobre su economía personal, lo que tiene que ver con la recesión que vivimos”.