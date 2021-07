El Gobierno lanzará un sistema de créditos no bancarios con tasas subsidiadas para la economía popular. Buscará llegar a 4 millones de personas a través de préstamos a cooperativas, mutuales, empresas recuperadas y pymes. Así, se busca responder a uno de los reclamos de las organizaciones sociales.



El nuevo sistema de créditos no bancarios será lanzado en los próximos días. Estará a cargo el INAES (Instituto de Asociativismo y Economía Social), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. “El objetivo es que sea crédito productivo puro, Argentina tiene 16% de su PBI en crédito, uno de los más bajos del mundo. Es clave reconstruir los sistemas de crédito cooperativo y mutual para que se complementen con el sistema financiero”, explicó a Ámbito Alexandre Roig, presidente de INAES.



El programa se llamaría Sistema financiero cooperativo y mutual, y estará destinado a esos sectores, aunque también aspiran a llegar a pymes. En estos días terminará de definirse el monto estatal para fondearlo. Aspiran a que sea como mínimo de $10 mil millones, aunque como el fondeo también podrá ser privado, la meta de máxima es llegar a los $80 mil millones. Este año, el INAES tenía asignado un crédito por $2.500 millones, que luego se amplió a $3.500 millones, un 65% más de lo asignado en 2020. La ejecución en lo que va del año no llega al 40%, según el Monitor Presupuestario de ACIJ.



Los créditos tendrán tasas subsidiadas, y el monto dependerá según el caso. Apuntan a que pueda haber créditos que asciendan a los $300 millones para necesidades vinculadas a tecnología o bienes de capital. “Hay necesidad de crédito y eso es una buena señal”, agregó Roig. Por cómo los trabajadores están organizados en las unidades productivas, ve “totalmente factible” que los créditos alcancen a 4 millones de personas.



Llegar al sector con créditos a 4 millones de personas es justamente uno de los pedidos que venían planteando desde la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) en los últimos dos foros que realizaron en conjunto las organizaciones sociales con ministros como Daniel Arroyo, Martín Guzmán y Matías Kulfas. En el foro del viernes pasado, hubo dirigentes sociales que se desconectaron del zoom en señal de descontento con el Gobierno. Luego de su gira por Europa, Guzmán les planteó que les tocó “administrar la escasez”, y que buscan “resolver los compromisos de deuda para lograr inclusión social”.



Sin acceso al sistema financiero tradicional, la economía popular apenas accede a microcréditos que en promedio son de $20.000, de organismos como Conami (Ministerio de Desarrollo Social) o Foncap (Ministerio de Economía). Entre ambos no llegan a 400 mil personas, con un presupuesto de $4.000 millones.



“Con microcréditos no alcanza, necesitamos generar escala e incorporar tecnología y maquinarias, para meternos dentro del sistema productivo”, aseguró a Ámbito Financiero Gildo Onorato, secretario gremial de UTEP.