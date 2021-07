El GNC aumentará 5 por ciento lo usan más de 1,7 millón de autos en el país

El GNC incrementará su valor un 5% desde agosto. Este tipo de gas ya aumentó entre un 20% y 30% en mayo, pero ahora vendrá un nuevo incremento, a raíz de mayores costos. A diferencia del mercado de combustibles líquidos -que está dominado por las petroleras-, los jugadores que mandan en GNC están más atomizados y no están bajo la observación del Poder Ejecutivo.



“En los últimos meses se han incrementado distintos costos vinculados directamente a la comercialización de GNC, entre los que podemos mencionar aumentos en las tarifas de electricidad, incrementos en tarifas de transporte y distribución de gas e incrementos salariales en el mes de julio. Adicionalmente también impactaron en la operatoria de las estaciones de servicio los aumentos de IPC, que en los últimos meses estuvieron en el rango del 3-4% mensual”, comentaron en una cámara de estaciones de servicio.



“A futuro tenemos por delante el incremento salarial, en el orden del 8%, estipulado para el mes de agosto y un aumento en el precio del gas natural a partir del 1 de agosto, en virtud de las cláusulas de ajustes trimestrales incluidas en los contratos que vinculan a las estaciones de servicio con las petroleras/comercializadoras proveedoras”, agregaron.



“Los incrementos en los costos de los últimos meses y los que regirán a partir del 1 de agosto sin dudas impactarán sobre los precios del GNC en surtidor”, manifestaron.



El aumento en los combustibles líquidos aceleró la conversión de vehículos que utilizan GNC en lugar de nafta. Entre enero y marzo, hubo una suba del 62%, según datos del Enargas.



Después del 70% de aumento en el precio de las naftas entre agosto de 2020 y mayo de 2021, YPF avisó que ya no habrá más incrementos este año. Algunos movimientos en la cotización del petróleo crudo internacional hicieron suponer a algunos especialistas que podría haber otra corrección, pero en la petrolera de mayoría estatal lo descartan.



En general, los equipos de gas no se colocan en autos nuevos que tienen un mejor rendimiento y por otra parte pierden la garantía si se les coloca un equipo de gas tras ser rodado. La mayoria, son vehículos que tienen hasta cuatro años de uso.



La demanda de las instalaciones fue más moderada en el ámbito de la Capital Federal y más acentuada en el interior del país. Córdoba venía con niveles muy altos.



Según datos de Enargas, hay más de 1,7 millón de autos con GNC. Los conductores profesionales (de taxis o aplicaciones de movilidad) suelen recurrir a esta modalidad.



Buenos Aires posee precios del GNC inferiores a los del interior, debido a la mayor concentración de puntos de venta y de autos. Sin embargo, se encarece en el interior del país. Córdoba, Corrientes y Entre Ríos son las provincias con los valores más elevados. El paso al GNC no es para quienes utilizan en auto solamente los fines de semana. La inversión en el equipo está rondando los $ 100.000. Pero, cuanta mayor cantidad de kilómetros se recorra, más rápidamente se amortiza la inversión. Además es necesario tener en cuenta que el rendimiento es distinto: con la misma carga en valores, el rendimiento en kilómetros del GNC es superior.



Como contrapartida, los tanques de GNC tienen menos autonomía que los de nafta, y requieren mayor cantidad de recambios.



En Argentina, la penetración de los autos a GNC es alta comparada con otros países. Sobre un parque automotor de unos 13 millones de vehículos, aproximadamente el 15% tiene instalado un equipo de gas.

Fuente: Clarín