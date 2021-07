El Banco Central lleva comprados caso US$ 1.000 millones en lo que va de julio

El Banco Central (BCRA) cerró ayer su postura en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con una intervención neta positiva de, aproximadamente, US$ 60 millones y acumula, así, cerca de US$ 1.000 millones en compras en lo que va de julio.



De esta forma, la autoridad monetaria superó holgadamente los US$ 727 millones que embolsó a lo largo de junio pasado y continúa el ritmo de engrosamiento de sus reservas que le permitieron acumular unos US$ 7.500 millones en compras desde que empezó 2021, el nivel más alto desde en los últimos nueve años.



"Según estimaciones de fuentes privadas del mercado, las compras oficiales totalizaron hoy poco más de US$ 60 millones. Con las compras de hoy (por el lunes), la autoridad monetaria se aproxima a alcanzar los US$ 1.000 millones, superando con holgura el total de compras del mes pasado", informó el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.



Quintana dijo que la "sobreoferta de divisas en el segmento mayorista permitió que el BCRA comenzara la semana con saldo positivo por su intervención", en una jornada en la que movieron US$ 277,7 millones en el segmento contado y US$ 85 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.



En el cierre de la jornada el dólar mayorista cerró a $ 96,11 para la compra y $ 96,31 a la venta por unidad, nueve centavos arriba del cierre del viernes pasado, mientras que el Dólar CCL avanzó un 0,5%, a $167,03 por dólar, y el MEP un 0,7% a $166,65 por unidad.



La semana pasada comenzó a operar la Comunicación "A" 7327 del BCRA, que establece para los importadores que acceden al MULC la obligación de presentar una declaración jurada en la que certifiquen que ni ellas ni ninguna otra empresa o persona humana que responda a estas realice operaciones de compra de dólares a través del mercado bursátil, en los 90 días previos y posteriores al acceso al mercado cambiario.



El objetivo de esta medida es evitar que empresas que accedían con un CUIT al mercado mayorista para comprar insumos o bienes de capital usaran, al mismo tiempo, otro CUIT de una compañía o persona que controlan para dolarizarse a través de la compra de dólar MEP o CCL, esto es, la compra y venta de títulos en moneda extranjera nominados en pesos, liquidados en el país o el exterior.



La Comunicación "A" 7327 fue tomada en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fijó a los agentes de liquidación y compensación (ALyCs) un limite semanal de 100.000 nominales para las posiciones vendedoras de valores negociables de renta fija soberanos nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación local y 50.000 nominales para los emitidos bajo legislación extranjera.



Ambas medidas buscan limitar las grandes operaciones de arbitraje a través de bonos nominados en pesos y dólares, tanto de legislación local como extranjera, que son los más usados para dolarizarse a través del mercado de capitales y así evitar una disparada de expectativas devaluatorias.