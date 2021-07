Garbarino bajó sus persianas en Concordia: empleados “en situación de espera”

La empresa de electrodomésticos Garbarino atraviesa desde hace unos años una compleja situación y ha cerrado varias sucursales en distintos puntos del país.En la ciudad de Concordia, el panorama no escapa a ese contexto y hay mucha preocupación por las fuentes laborales.En diálogo con, Juan José Simonetti, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Concordia, explicó que la semana pasada, el local estuvo cerrado “porque dijeron que no había sistema y por eso no trabajaban. Los empleados están en una situación de espera y de saber qué va a pasar”. Este lunes, la situación era igual.En tal sentido, el dirigente indicó que siguen trabajando con el asesor legal del gremio y dio cuenta que los trabajadores “están cobrando el REPRO y en abril fue lo último que cobraron el sueldo”. Les adeudan mayo, junio y ahora julio.“Estamos esperando que se decida la situación y que los trabajadores sepan si se mantiene la fuente laboral. Obviamente van a ser resguardados con el tema legal”, puntualizó Simonetti y agregó que los empleados “van a cumplir horario porque al no haber sistema no pueden hacer ventas ni cobranzas. La información se recibe desde la parte Central, pero la empresa está en una grave crisis”.Actualmente en la sucursal Concordia, ubicada en calle Entre Ríos, hay cuatro empleados cumpliendo funciones: eran seis, pero dos decidieron marcharse ante los problemas económicos que arrastra la firma.