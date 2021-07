Etchevehere: el gobierno "tendría que dar marcha atrás, dejar exportar carne"

el ex ministro de Agricultura nacional y dirigente rural, Luis Miguel Etchevehere

En la protesta en el partido bonaerense de San Nicolás, quienes se convocaron manifestaron su "rechazo a las políticas hacia el sector", cuestionar la estrategia sanitaria frente a la pandemia y fustigar el "intervencionismo estatal" en distintas áreas.dialogó con, quien estuvo en la protesta en San Nicolás y aseveró: "Hubo gente de todo el país, los oradores no solo fueron del sector agropecuario sino de muchísimas actividades, como comerciales, industriales; había gente de la construcción, de la salud, de la comercialización de hacienda, de la educación, representantes de jubilados. Todos ellos manifestaron su descontento con las políticas que lleva adelante el gobierno".De la misma maneraAl no haber vacunas, lo más grave son los casi 100 mil muertes en el país, al no dejar entrar vacunas en su momento y por tener una especial aversión contra un determinado laboratorio. Además, al no entrar vacunas se tuvo que mantener la cuarentena con diferentes grados, durante muchos meses y esa situación perjudicó al sector gastronómico, hotelería, turismo, comercio en general".Al como habíamos dicho, esto no le sirve a nadie. Esa era la mayor bronca de los productores".Etchevehere destacó queProductores comunes decían con el precio que tiene la vaca de conserva, directamente se van a terminar muriendo los campos. Eso no le sirve a nadie porque pierde el ganadero, pierde el frigorífico que faena menos y pierde el país porque entran menos divisas que son las que en definitiva después generan empleos en los pueblos donde se produce".El dirigente rural opinó qu. El problema es otro, el problema es la inflación, la emisión monetaria desbocada, que eso sí está limando el salario de millones de argentinos, está limando los ingresos, le está quitando el poder adquisitivo a millones de personas que reciben un salario mensual".