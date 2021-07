Guzmán participará este viernes de cumbre del G20 y el sábado se reúne con FMI

En la cumbre que se está realizando en Venecia se debatirá la arquitectura financiera internacional, la economía global y la salud en el marco de la pandemia de COVID-19.



El ministro de Economía tiene previsto reunirse este sábado con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.



Junto al representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, tiene también en agenda una reunión con la jefa de la misión Argentina del FMI, Juli Kozak, aunque aún no esta confirmada la presencia de esa funcionaria en el evento.



También un equipo técnico del ministerio, que viajó con el ministro, está manteniendo reuniones con funcionarios del FMI, a la espera de la reunión con Georgieva.



La agenda del ministro incluye para mañana y el sábado reuniones bilaterales con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Arturo Herrera Gutiérrez; con su par de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz; y el secretario de Estado germano, Wolfgang Schmidt.



Además, Guzmán mantendrá un encuentro con los ministros de Finanzas de Japón, Taro Aso, y de Rusia Anton Siluanov.



Guzmán participará este viernes del Foro Global de Productividad organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



El ministro compartirá un panel con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde; el titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el secretario de Hacienda y Crédito de México, Arturo Herrera Gutiérrez.



El Gobierno negocia con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas por 10 años y un plazo de gracia que permita retomar los pagos de la deuda por US$ 45.000 millones a mediados de 2025.



Ese acuerdo incluirá la postergación de los pagos de este año por US$ 3.800 millones, que son vencimientos de capital, previstos para septiembre y diciembre próximos.



NA