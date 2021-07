"No se está impidiendo libre elección de obra social, se pone plazo razonable”

Foto: Archivo

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, aseguró este miércoles que las modificaciones establecidas en el sistema de libre elección de las obras sociales de los trabajadores no obstruyen la posibilidad de optar por una prepaga sino que "pone un plazo razonable" de un año y se vuelve "a lo que era un esquema original", en declaraciones en el canal de noticias C5N.



“No se están impidiendo la libre elección de las obras sociales, lo que se está poniendo es un plazo razonable”, remarcó el mandatario y añadió que el Decreto 438/2021 publicado en el Boletín Oficial en esta jornada "busca mantener el financiamiento de un régimen solidario que tiene una larga historia en la Argentina y ha demostrado que tiene eficacia".



Moroni explicó que "se había armado un esquema de traspasos muy rápidos hacia entidades comerciales a través de algunos sellos de goma” y que tuvo como consecuencia el "desfinanciamiento de las obras sociales" de los gremios.



Con el "esquema original" al que se volvió se refuerza "un sistema de solidaridad grupal” debido a que "el sistema de salud de las obras sociales es un sistema solidario que requiere que los trabajadores de la actividad participen de ese grupo porque es el modo de repartir las consecuencias de los riesgos", afirmó.



Consultado sobre una reforma laboral, el mandatario respondió de forma tajante: “En la agenda del Gobierno no existe la palabra reforma laboral”.

“Son lugares comunes e inútiles y ni siquiera hay que entrar en ese debate, que está clausurado históricamente”, manifestó en referencia a los críticos del Gobierno que intentan traer el tema a la actualidad.



En los últimos días, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, confirmó la entrega de un bono extraordinario para los jubilados aunque no aclaró una fecha ni el monto.



Al respecto, Moroni subrayó que se evalúa "la herramienta" pero el objetivo de esa suma "es estar encima de la inflación” y entregar una solución a largo plazo "no sólo en julio".



En cuanto a los salarios y precios, el funcionario aseveró que el "Gobierno cumplió con las proyecciones macroeconómicas" así como también "los trabajadores en sus negociaciones salariales dentro de la pauta" pero "lo que se desajustaron fueron los precios”.



“De los tres sectores que participaron de esas mesas hubo dos que cumplieron y hubo otro que se desfasó”, señaló.