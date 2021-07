Guzmán viaja a Italia a reunión de ministros del G20 y negociaciones con el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán planteará la necesidad de que la tasa del nuevo impuesto a las multinacionales sea superior al 15% que proponen desde el Grupo de los 7 (G7), una de las medidas que se debatirá en el foro que se llevará a cabo en la ciudad de Venecia, en medio del actual contexto de pandemia.



Guzmán viaja acompañado por el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, y otros integrantes del equipo económico.



El titular del Banco Central, Miguel Pesce, por su parte, se quedará en la Argentina y participará de los encuentros de presidentes de bancos centrales de manera online.



"El presidente del BCRA no viaja a Venecia, ya que las reuniones en las que tiene que participar se pueden llevar adelante de manera virtual", indicaron a Télam desde el entorno de Pesce.



Guzmán tiene previsto en su agenda reunirse con la cabeza del equipo del FMI designado para el caso Argentina, Julie Kozack, con el objetivo de continuar negociando de "manera constructiva" un nuevo acuerdo con el organismo, ya sin la sombra del vencimiento con el Club de París, tras el entendimiento alcanzado hace una semana y media.



También se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de las reuniones del G20.



Hasta el momento no se confirmó la posibilidad de que Guzmán y Georgieva tengan un encuentro a solas.



La titular del FMI solicitó hoy un mayor compromiso por parte de los países del G20 para lograr una tasa mundial de vacunación del cuarenta por ciento para 2021 y del sesenta por ciento en 2022, según un documento publicado en la página web del organismo.



Fuentes cercanas a Guzmán indicaron a Télam que las reuniones técnicas con el FMI podrían producirse sobre el fin de semana.



Ayer, horas antes de partir con destino a Italia, el titular del Palacio de Hacienda anticipó el tenor de los encuentros con los funcionarios del FMI.



"Tendremos nuevas reuniones técnicas con el Fondo Monetario Internacional para poder resolver el enorme problema que las políticas del gobierno de Juntos por el Cambio le generaron a la Argentina", dijo Guzmán en la empresa Tandanor, durante el acto de entrega a la Armada Argentina del Buque Corbeta "Ara Robinson".



"El préstamo récord por 45 mil millones de dólares que se tomó con el Fondo Monetario Internacional lo que hace es generarnos una carga de deuda insostenible que tenemos que resolver justamente para poder contar con las capacidades que se requieren para las políticas públicas para el desarrollo", insistió el ministro.



En lo que respecta al foro multilateral, la agenda del G20 incluye que el viernes 9 de julio se discuta la aplicación de un impuesto global a las multinacionales, una medida inédita de un esfuerzo conjunto acorde a las circunstancias que demanda la pandemia.



Guzmán dejó clara la posición argentina la semana pasada, cuando indicó que la tasa debe ser mayor al 15%.



Para Guzmán, "la tasa mínima corporativa global del 15% es demasiado baja".



"Desde Argentina consideramos que una tasa del 21% sería mejor, una del 25%, aún mejor", agregó el ministro.



No obstante, Guzmán consideró que la discusión en danza "es algo positivo, pensamos que el hecho de que se esté discutiendo es un paso en la dirección correcta".



Asimismo, el encuentro del G20 será el marco elegido para continuar debatiendo el alcance de la asignación de 650.000 millones de dólares del FMI a los países miembros.



A la Argentina le corresponderán al menos unos 4.350 millones de dólares y los desembolsos son considerados como una de las medidas más urgentes para ayudar a aliviar la crisis de reservas y financiamiento de los países de ingreso medio y bajos.



La Argentina también propondrá discutir en el seno de la reunión del G20 medidas como la modificación de recargos por la deuda contraída por países medios con el FMI, así como la reasignación de los Derechos de Giro (DEG) a las naciones que no lo necesiten.

Télam.