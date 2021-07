El Gobierno destacó que creció el empleo registrado por sexto mes consecutivo

Mejora el empleo

Primera revisión

El Gobierno destacó hoy que el empleo registrado creció por sexto mes consecutivo y precisó que más de 30 mil empresas y 485 mil trabajadores fueron incluidos en el subsidio REPRO de junio.Los datos se difundieron tras una nueva reunión del gabinete económico que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en Casa Rosada.Durante el encuentro se analizaron los resultados parciales del Programa REPRO 2 correspondientes a junio.En esta primera etapa, 31.527 empresas recibirán la prestación del salario complementario para poder afrontar el pago de los salarios de 486.670 mil trabajadores.La inversión estimada para estos pagos asciende a casi 9.000 millones de pesos.La mayor parte de las empresas que acceden al RERPO 2 (80%) son unidades productivas con un plantel de hasta 10 trabajadoras y trabajadores.Del total de trabajadores alcanzados, la mayoría estuvo destinada a la actividad laboral de los sectores críticos, a empleadores del sector de la salud y, en menor medida, a sectores afectados no críticos, se indicó.A este número se le sumarán los trabajadores independientes que pertenecen a los sectores críticos; se estima que la cifra rondará las 70.000 personas.En el encuentro se examinó la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).Durante abril de 2021, el empleo asalariado registrado privado mostró un aumento mensual de 0,7%.Se trata de un incremento intermensual en el empleo formal que no registra antecedentes en la serie (en enero de 2012)."Es posible que esta dinámica tenga inflexión durante mayo, afectada por las restricciones a la circulación que se establecieron en el pico de la segunda ola de la pandemia", indicaron fuentes oficiales.Por su parte, el empleo asalariado registrado del sector privado creció por sexto mes consecutivo y acumula una variación positiva de 1,6% entre octubre de 2020 y abril de 2021.Pese a la contracción del nivel de empleo privado registrado del 0,2% en mayo, debido a las restricciones impuestas por la segunda ola, las expectativas de las empresas con respecto a la contratación de personal para los próximos tres meses resultaron positivas (1,6%), acumulando el cuarto mes consecutivo con este comportamiento.En la reunión también se analizó la marcha de las negociaciones paritarias.En ese sentido, Moroni remarcó: "El objetivo básico de nuestra política económica es que los salarios le ganen a la inflación y la herramienta que permite cumplir con este objetivo es la negociación paritaria"."En el caso de las paritarias privadas, lo que estamos haciendo es incentivando la reapertura de la paritaria cuando lo acordado empieza a perder respecto del índice de inflación", señaló.Pidió tener en cuenta que las negociaciones paritarias "no siempre coinciden con el año calendario, por lo tanto, en algunas esta situación ya ha sido contemplada".Dijo que durante agosto se reabrirán, entre otras, "las paritarias referidas al sector público, para que allí también se pueda aplicar el mismo parámetro que se está utilizando en el caso de las paritarias privadas".La misma lógica se aplica a la discusión en torno al Salario Mínimo, Vital y Móvil.En este sentido, el titular de la cartera laboral destacó: "Es la primera vez que el acuerdo por el salario mínimo prevé una cláusula de revisión".Recordó que "se había fijado un aumento del 35 por ciento, con distintas etapas y lo que decidimos es adelantar los aumentos. El salario mínimo va a estar por encima de la inflación porque adelantamos el incremento pautado del 35% y en el mes de octubre volveremos a convocar a una revisión".En la reunión también participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; y el secretario de Política Económica, Fernando Morra.