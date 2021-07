Una compañía de teléfonos y una zapatería cerraron sus puertas en Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

Daniel Ruberto, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, habló sobre la difícil situación que atraviesa el sector y el cierre de dos locales que se dieron en los últimos días en la ciudad.



“En la última semana hubo un cierre de una compañía de teléfonos que tenía cinco empleados, pagaron todo; y el de una casa de venta de calzados producto del fallecimiento del dueño que dejó dos trabajadores afuera”, indicó.



En relación a una conocida empresa de electrodomésticos, que tiene problemas en todo el país y ya ha hecho cierre de sucursales, “en Paraná los trabajadores están expectantes. Sólo han cobrado el 25 por ciento del sueldo de abril, un ATP en mayo y nada más. Ayer tendrían que haber cobrado el aguinaldo y un bono de 3000 pesos, pero no han cobrado nada. Pero esta incertidumbre no es sólo en Paraná y desde el sindicato no nos hemos manifestado mucho porque los trabajadores no nos han dado mandato. El afuera está difícil y prefieren esperar porque hay comentarios que podría haber un comprador, que sería un ensamblador de Ushuaia”, expresó Ruberto a Elonce TV.



En este sentido, explicó que la venta de electrodomésticos “está muy parada y además esta empresa en cuestión no tiene una financiera detrás. Las empresas que son exitosas tienen una financiera porque el negocio no es vender un televisor a 100 pesos, sino financiarlo”.



“La situación del comercio está muy complicada, y por ende la de los trabajadores. Hay un achicamiento del poder de consumo; los trabajadores han perdido el 20 por ciento de su poder adquisitivo. En la paritaria logramos el 36 por ciento y los gremios que siguieron lograron el 45%, por eso ahora estamos pidiendo la reactualización. Dicen que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera y es totalmente cierto, más con la disparada de los alimentos y la carne”, puntualizó el sindicalista.



“Estamos peleando por el mantenimiento de los puestos de trabajo”, agregó Ruberto y recordó que “ayer (30 de junio) se tendría que haber pagado el aguinaldo y estamos recogiendo información de los compañeros, algunas empresas lo han pagado, otras todavía no”, dijo finalmente. Elonce.com