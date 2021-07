Estiman que prohibición de despidos salvó hasta un millón de puestos de trabajo

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, calificó hoy como “muy eficaz” la decisión de mantener hasta diciembre la prohibición de despidos y estimó que esa herramienta permitió salvar entre “800 mil y un millón” de puestos de trabajo.



“La Argentina es el país que menos empleo formal ha perdido en Latinoamérica, incluso hemos perdido menos que Europa, con lo cual hay quejas que a veces son más para el público que por la medida en sí que es muy eficaz”, destacó hoy el ministro en dialogo con AM 750.



El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó esta semana por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la prohibición de los despidos y suspensiones hasta el próximo 31 de diciembre en el marco de la emergencia sanitaria.



En ese marco, Moroní indicó que la medida demostró ser “muy eficaz” y estima que salvó entre “800 mil y un millón” de puestos de trabajo.



“Yo hablo con empresarios que me dicen que si en el peor momento de la crisis hubieran despedido como en ese momento tenían la intención hoy no podrían volver a estar trabajando”, destacó el funcionario.