El gobierno estudia una nueva suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció este miércoles que el Gobierno analiza una nueva convocatoria al Consejo del Salario para ajustar el Salario Mínimo, Vital y Móvil ante la suba de la inflación.



"Cuando cerramos en el mes de abril el Salario Mínimo, Vital y Móvil dejamos una cláusula de revisión permanente, o sea que en cualquier momento podemos volver a llamar al Consejo del Salario o mismo el Presidente se reservó la facultad para aumentarlo", sostuvo en una entrevista con el Gato Sylvestre por C5N.



En este sentido, explicó que "esa es una posibilidad que estamos estudiando porque también vemos que ahí tenemos la posibilidad de inyectar más recursos en los trabajadores y trabajadoras y de ese modo también hacer girar la rueda del consumo, la inversión y el empleo".



Como había adelantado Ámbito, el Gobierno busca adelantar la revisión pautada para septiembre de este año y así adecuar la suba del salario Mínimo acordada este año, de 35%, a valores más cercanos a la actual ronda de paritarias en torno del 45%.



De acuerdo a lo pautado en abril, el SMVM, que se encuentra hoy en $25.272, debería llegar a los $29.160 en febrero de 2021. Sin embargo, si se actualiza para adecuarlo a la inflación podría alcanzar los $31.320, más cerca de la mitad del costo actual de una canasta básica de bienes y servicios.



El funcionario destacó que el objetivo es que "ninguna proyección salarial quede por debajo del índice de precios, por eso incluimos las cláusulas de revisión en todos los acuerdos paritarios".



“Por instrucción del Presidente, el crecimiento de este año tiene que ser distribuido entre los trabajadores, tiene que haber un crecimiento real de los salarios. Este año, el salario le gana a la inflación”, explicó Cafiero.



El jefe de Gabinete agregó que "las medidas y programas tomados por el Presidente para sostener el ingreso de las familias llevó a que durante la pandemia no se hayan incrementado los índices de desigualdad".



Además, durante la entrevista criticó a la oposición por generar fake news sobre la pandemia, en referencia a la noticia ya desmentida por el INCUCAI de que se habían perdido cinco córneas para trasplantes por la restricción en los vuelos que llegan al país. "Hay un sector de la dirigencia que no tiene más que agregarle a la ciudadanía que la desazón, en lugar de tomar un rol constructivo", indicó Cafiero.



"Lo único que van validando es que hay dirigentes de la oposición que están desorbitados, muy perdidos y no entienden cómo encarar un proceso de elección", agregó.



"Ahora dicen que sobran vacunas sin aplicar y están contando vacunas que llegaron ayer a la noche y el diputado Negri dice que hay que ir a la Justicia. A ese grado llegamos", evaluó.



"Quedan en ridículo, porque por la situación que estamos viviendo necesitamos del esfuerzo de todos, y el Presidente ha tendido la mano permanentemente y hemos enviado proyectos de ley que ni siquiera han ni querido votar", cerró Cafiero.