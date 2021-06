ANSES ofrece “créditos a tasa baja” de hasta $200.000: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), informó que posee “una variedad de herramientas de asistencia para cubrir de forma más integral a los sectores más necesitados”. Por ejemplo, cuenta con créditos a tasa baja para jubilados y pensionados, a los que se accede solo con DNI.



Estos Créditos ANSES son para jubilados y pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o pensión no contributiva por vejez y beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez y para Madres de 7 hijos o más.



Los Créditos ANSES a a los que pueden acceder los beneficiarios tienen montos de entre $ 5000 y $ 200.000. Tienen una tasa de interés nominal anual del 29% y posibilidad de pago en hasta 48 cuotas.



Créditos de ANSES para jubilados y pensionados

Este beneficio exclusivo para jubilados y pensionados de la ANSES consta de la posibilidad de un crédito de entre $ 5.000 y $ 200.000 a pagar en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa de interés del 29 %. Sin embargo, la cuota no puede exceder el 20 % del ingreso mensual y esta se depositará en la cuenta bancaria personal dentro de los 5 días hábiles.



En cuanto a quienes contaban con créditos vigentes, su cobro fue renovado en diciembre del año pasado con una baja en la tasa de interés, la cual quedó en un 29 %. Así, la ANSES no cobrará los intereses generados durante la suspensión de las cuotas entre enero y noviembre de 2020.



Los requisitos para acceder son simples: residir en el país y tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito, por su parte, la documentación a presentar requiere únicamente del DNI y el CBU de la cuenta bancaria propia.



Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor y Pensión no Contributiva por Vejez

Este crédito aplica a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez y su monto máximo resulta menor: se puede pedir entre $ 5.000 y $ 70.000 en 24, 36 o 48 cuotas.



Los requisitos son iguales al Crédito ANSES para jubilados y pensionados: residir en el país, tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito, presentar el DNI y el CBU de la cuenta bancaria propia. Nuevamente, la cuota no podrá exceder el 20 % del ingreso mensual.



Créditos ANSES para Pensiones no Contributivas (PNC)

Estos créditos personales aplican a quienes cobran Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o por Madre de 7 hijos, su monto mínimo es de $ 5.000 y su máximo de $ 70.000 a pagar en 24, 36 o 48 cuotas.



Como requisito, se precisa residir en el país, tener más de 18 años y tener menos de 75 al momento de finalizar el crédito. Se pedirá también el DNI y el CBU de la cuenta bancaria propia al realizar el trámite y nuevamente la cuota no podrá exceder el 20% del ingreso mensual.



¿Cuáles son los pasos para pedir los créditos?

Ingresar a Mi ANSES: Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. A falta de Clave de la Seguridad Social, es posible crearla en el siguiente link: ANSES | Clave de la Seguridad Social

Reunir la documentación: se precisará el último ejemplar del DNI para iniciar la solicitud

Iniciar la solicitud: en el menú de Mi ANSES, elegir la opción Créditos ANSES > Solicitar crédito - Jubilaciones y Pensiones. Si se tiene más de un beneficio, se deberá seleccionar por cual se quiere solicitar el crédito.

Completar todos los datos: personales y de contacto

Elegir la opción de plazo y monto preferido: una vez verificados todos los datos (DNI, la CBU o cuenta a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) se podrá enviar la solicitud. Descargar el comprobante y guardarlo.



¿Cómo averiguar el monto de la cuota?

Con el Simulador de cuotas de la ANSES, el monto mensual a pagar por el crédito se puede observar ingresando a Mi ANSES > Crédito ANSES > Simulador de cuotas.



Por su parte, quienes posean un crédito activo podrán consultar la cantidad de cuotas pagadas y las que todavía se deben ingresando a Mi ANSES > Crédito ANSES > Monto de mi cuota.



El organismo que comanda Fernanda Raverta recuerda en su sitio web que, luego de la suspensión del pago de las cuotas entre enero y noviembre del 2020 con el fin de alivianar el bolsillo de sus titulares con créditos vigentes a raíz de la pandemia, en diciembre del 2020 se retomó el cobro de las cuotas de todos los préstamos, incluidos los de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que ya se encontraban en marcha.



Esta medida se puso en marcha con una importante baja en las tasas de interés que, para los titulares de las Asignaciones Familiares por Hijo (AFH) y la AUH con créditos vigentes, resulta de un 32% frente al 42% vigente durante la gestión de Mauricio Macri. Por su parte, a los jubilados y titulares de la PUAM y PNC se les aplicó una tasa del 29%



Según la ANSES, "estas medidas benefician a más de 5 millones de personas que sacaron créditos con una tasa del 42% durante el gobierno anterior". Además, el organismo previsional informa que no se cobrarán los intereses generados durante la suspensión de las cuotas durante el 2020.



Aunque, por lo pronto, los beneficiarios de la AUH y las AFH no se encuentran habilitados para recibir uno de estos créditos nuevamente, la ANSES establece en su sitio web que se encuentra trabajando para relanzar ambos programas.