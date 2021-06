Pequeños comercios cobrarán en menor plazo las ventas con tarjetas de crédito

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recordó que el 1 de julio entrará en vigencia la normativa que habilita a cerca de 1,5 millones de micro y pequeños comercios a cobrar en 8 días hábiles las ventas de bienes o servicios que realicen a través de tarjetas de crédito, en lugar de 10 días hábiles que rigen hasta ahora.



La medida había sido fijada a través de la Comunicación A7305 el pasado 11 de junio, en la que se establecía que los micro y pequeños comercios, según la definición de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, y los Emprendedores percibirán el cobro de las ventas efectuadas con tarjeta de crédito a los 8 días hábiles de concretada.



"En el caso de las empresas medianas, el plazo se mantendrá en 10 días hábiles y para las grandes empresas el plazo será a los 18 días hábiles, que es el tiempo promedio que transcurre entre el gasto en los comercios y el pago por parte de los tarjetahabientes del resumen de la tarjeta", recordó el BCRA en un comunicado.



Asimismo, explicó que el tope de comisión que los proveedores del servicio de terminales de pago pueden retener por ley a los comercios es del 1,8% para las ventas con tarjetas de créditos que se distribuye 1,3% para los emisores de tarjeta y 0,5% para los adquirentes, encargados de conectar a los comercios y procesar los pagos.



"Este esquema de plazos de liquidación facilita la fluidez del sistema de pagos y se complementa con el límite de la tasa de interés que los bancos pueden aplicar a los usuarios que optan por financiar el pago de sus consumos", aseguró el BCRA en un comunicado.



La medida no incluye a los denominados “agrupadores de pagos” que intermedian entre los comercios y los emisores de las tarjetas de crédito y débito, como el caso de empresas como Mercado Pago y otras que, según el BCRA, cobran "porcentajes que llegan a triplicar la comisión establecida por ley".



"Según cuadros comparativos, frente a una comisión de 1,8% que se acordó en el marco de la ley, el principal agrupador de pago percibía una comisión de 3,39% a los comercios, que ahora decidió elevar, atribuyendo este incremento a la norma emitida por el BCRA", aseguró la entidad que preside Miguel Pesce



Y agregó que "la Comunicación A7305 no justifica el incremento de la comisión y, en caso de considerar que se incrementó el costo financiero de la operación, tienen margen para absorberlo sin trasladarlo a los comercios".



De esta forma, la autoridad monetaria salió a responder un comunicado emitido por la empresa que fundó Marcos Galperin, en la que criticó la normativa del BCRA que "extendió los tiempos de liberación de los cobros con tarjeta de crédito".



"En Mercado Pago no compartimos esa decisión, porque creemos que discrimina y perjudica a millones de pymes y emprendedores como vos, que venden y cobran todos los días a través de procesadores de pago como nosotros", sostuvo la empresa.



"A raíz de esta medida, nos vemos obligados a modificar las tasas y plazos de liberación de tus cobros a partir del 9 de julio", agregó la compañía.



De esta forma, los cobros con tarjeta de crédito que se hagan a través de Mercado Pago tendrán un costo adicional de hasta el 0,6% + IVA para los clientes que opten por recibir el dinero en menos de 10 días.



En tanto, quienes tenían configurada la liberación del dinero a los 14, 30 o 60 días, se les extenderá el tiempo automáticamente a 20, 38 y 70 días, respectivamente.



Puntualmente, los cobros con tarjeta de crédito que se reciban a partir del 9 de julio vía Mercado Pago tendrán una comisión del 6,39% + IVA en lugar del vigente de 5,79%; mientras que para los de dos días corridos será de 6,09% + IVA en lugar de 5,49%; y para la recepción de dinero a los 10 días corridos, la comisión será de 4,29% + IVA.



Ante la consulta de Télam, fuentes de Mercado Pago dijeron que se reunieron con el Banco Central para pedirle que les permitieran recibir el dinero en los mismos plazos que establece la normativa, de modo de trasladarlo a los pequeños comercios a los 8 días, pero que la propuesta les fue denegada.



"No entendemos por qué no podemos trasladar le beneficios de la normativa. Hay una discriminación a los 1,5 millones de comercios que trabajan con Mercado Pago ya que el Banco Central sabe si estamos ayudando a cobrar a un comercio o a una empresa grande", dijeron.



Por su parte, desde el BCRA señalaron a Télam que el problema se debe a que la empresa no forma parte del esquema de cobros que establece la ley y que, para adaptarse, debería firmar un contrato con las tarjeteras y los bancos pero que, si lo hiciera, deberían cobrar las comisiones que establece la ley y no las que imponen hoy".