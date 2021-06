El Banco Nación alertó sobre "un intento de fraude cibernético" en todo el país

El Banco de la Nación Argentina advirtió este martes sobre "un intento de fraude cibernético" que se buscó concretar en todo el país. "Fue un intento masivo con envío de emails o whatsapp con una cuenta falsa del Banco", denunció Sergio Resumil, vocero de la entidad.



“Nuestro banco, como toda la industria financiera está siendo blanco de intento de fraude que se trasladó a los celulares o correos por la pandemia”, detalló, al tiempo que recordó no brindar ningún tipo de información ni clave personal.



Además, aclaró que “ninguna entidad financiera se comunica con los clientes por correo o por whatsapp pidiendo clave token o datos personales”, por lo cual indicó que “la única forma de protegerse de estos intentos es comunicarse por teléfono o homebaking, para dar aviso de esto o verificar”.



A través de sus redes, la propia institución bancaria publicó un instructivo para no caer en las estafas virtuales. “Hay personas que envían correos haciéndose pasar por el banco para robar tus datos personales. Esto se llama phishing y es un tipo de estafa”, detallaron. Tras explicar cómo se generan estos engaños, desde el Banco Nación aconsejaron “leer con atención y prisa” los mensajes, para poder identificar el fraude.



“Los mails engañosos tienen estas características: dicen que te van a bloquear o cerrar tu cuenta; te piden que hagas clic en un enlace o botón falso (no lo oprimas); te solicitan información confidencial o que actualices tus datos personales”, alertaron.



